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Минфин США считает, что лимит цен позволит России продолжать продажу нефти - РИА Новости, 03.12.2022
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Минфин США считает, что лимит цен позволит России продолжать продажу нефти
Минфин США считает, что лимит цен позволит России продолжать продажу нефти - РИА Новости, 03.12.2022
Минфин США считает, что лимит цен позволит России продолжать продажу нефти
Министерство финансов США считает потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, достаточным для продолжения ее продаж на... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T02:37
2022-12-03T02:37
в мире
цены на нефть
россия
украина
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Министерство финансов США считает потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, достаточным для продолжения ее продаж на мировые рынки."Уровень потолка цены в 60 долларов за баррель установлен на достаточном уровне для поддержания понятного экономического стимула для продолжения продаж Россией нефти на глобальные рынки", - указали в минфине.Там пояснили, что цена установлена на том уровне, который Россия "исторически одобряла", и который сопоставим с ценой продаж российской нефти до начала спецоперации на Украине.
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в мире, цены на нефть, россия, украина, министерство финансов сша
В мире, Цены на нефть, Россия, Украина, Министерство финансов США
02:37 03.12.2022
 
Минфин США считает, что лимит цен позволит России продолжать продажу нефти

Минфин США считает достаточным потолок цен для продолжения поставок российской нефти

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Министерство финансов США считает потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, достаточным для продолжения ее продаж на мировые рынки.
"Уровень потолка цены в 60 долларов за баррель установлен на достаточном уровне для поддержания понятного экономического стимула для продолжения продаж Россией нефти на глобальные рынки", - указали в минфине.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
02:20
Глава минфина США прокомментировала введение лимита цен на российскую нефть
Там пояснили, что цена установлена на том уровне, который Россия "исторически одобряла", и который сопоставим с ценой продаж российской нефти до начала спецоперации на Украине.
 
В миреЦены на нефтьРоссияУкраинаМинистерство финансов США
 
 
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