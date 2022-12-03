https://ria.ru/20221203/prodazha-1836044821.html

Минфин США считает, что лимит цен позволит России продолжать продажу нефти

Минфин США считает, что лимит цен позволит России продолжать продажу нефти - РИА Новости, 03.12.2022

Минфин США считает, что лимит цен позволит России продолжать продажу нефти

Министерство финансов США считает потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, достаточным для продолжения ее продаж на... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T02:37

2022-12-03T02:37

2022-12-03T02:37

в мире

цены на нефть

россия

украина

министерство финансов сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg

ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Министерство финансов США считает потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, достаточным для продолжения ее продаж на мировые рынки."Уровень потолка цены в 60 долларов за баррель установлен на достаточном уровне для поддержания понятного экономического стимула для продолжения продаж Россией нефти на глобальные рынки", - указали в минфине.Там пояснили, что цена установлена на том уровне, который Россия "исторически одобряла", и который сопоставим с ценой продаж российской нефти до начала спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221203/yellen-1836043960.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, россия, украина, министерство финансов сша