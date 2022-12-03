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Минфин США считает, что лимит цен позволит России продолжать продажу нефти
Минфин США считает, что лимит цен позволит России продолжать продажу нефти - РИА Новости, 03.12.2022
Минфин США считает, что лимит цен позволит России продолжать продажу нефти
Министерство финансов США считает потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, достаточным для продолжения ее продаж на... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T02:37
2022-12-03T02:37
2022-12-03T02:37
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министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Министерство финансов США считает потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, достаточным для продолжения ее продаж на мировые рынки."Уровень потолка цены в 60 долларов за баррель установлен на достаточном уровне для поддержания понятного экономического стимула для продолжения продаж Россией нефти на глобальные рынки", - указали в минфине.Там пояснили, что цена установлена на том уровне, который Россия "исторически одобряла", и который сопоставим с ценой продаж российской нефти до начала спецоперации на Украине.
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в мире, цены на нефть, россия, украина, министерство финансов сша
В мире, Цены на нефть, Россия, Украина, Министерство финансов США
Минфин США считает, что лимит цен позволит России продолжать продажу нефти
Минфин США считает достаточным потолок цен для продолжения поставок российской нефти