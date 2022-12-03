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В Петербурге загорелось здание автомобильного центра - РИА Новости, 03.12.2022
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В Петербурге загорелось здание автомобильного центра
В Петербурге загорелось здание автомобильного центра - РИА Новости, 03.12.2022
В Петербурге загорелось здание автомобильного центра
Здание автоцентра загорелось в субботу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщило городское... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:22
2022-12-03T18:36
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Здание автоцентра загорелось в субботу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ.Как информирует ведомство, сообщение о пожаре на Ириновском проспекте, дом 1, поступило в субботу в 17.27 мск."В одноэтажном, размером 60 на 70 метров здании автоцентра происходит горение на площади 500 квадратных метров… В 18.05 пожару присвоен номер 2. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечено 12 единиц техники и 52 человека личного состава. В горящем здании, по информации его охраны, хранятся масла и лакокрасочные изделия.
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
18:22 03.12.2022 (обновлено: 18:36 03.12.2022)
 
В Петербурге загорелось здание автомобильного центра

В Петербурге горит здание автомобильного центра на площади в 500 квадратных метров

© кадр из видео очевидцаПожар на территории автоцентра в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Пожар на территории автоцентра в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
© кадр из видео очевидца
Пожар на территории автоцентра в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Здание автоцентра загорелось в субботу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как информирует ведомство, сообщение о пожаре на Ириновском проспекте, дом 1, поступило в субботу в 17.27 мск.
"В одноэтажном, размером 60 на 70 метров здании автоцентра происходит горение на площади 500 квадратных метров… В 18.05 пожару присвоен номер 2. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено 12 единиц техники и 52 человека личного состава. В горящем здании, по информации его охраны, хранятся масла и лакокрасочные изделия.
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