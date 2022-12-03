https://ria.ru/20221203/pozhar-1836124223.html

В Петербурге загорелось здание автомобильного центра

В Петербурге загорелось здание автомобильного центра - РИА Новости, 03.12.2022

В Петербурге загорелось здание автомобильного центра

Здание автоцентра загорелось в субботу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщило городское... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T18:22

2022-12-03T18:22

2022-12-03T18:36

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Здание автоцентра загорелось в субботу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ.Как информирует ведомство, сообщение о пожаре на Ириновском проспекте, дом 1, поступило в субботу в 17.27 мск."В одноэтажном, размером 60 на 70 метров здании автоцентра происходит горение на площади 500 квадратных метров… В 18.05 пожару присвоен номер 2. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечено 12 единиц техники и 52 человека личного состава. В горящем здании, по информации его охраны, хранятся масла и лакокрасочные изделия.

https://ria.ru/20221203/dtp-1836104927.html

санкт-петербург

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, происшествия