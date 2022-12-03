https://ria.ru/20221203/potolok-1836134804.html

Источник в ЕС назвал цель введения потолка на российскую нефть

Источник в ЕС назвал цель введения потолка на российскую нефть - РИА Новости, 03.12.2022

Источник в ЕС назвал цель введения потолка на российскую нефть

В Евросоюзе заверяют, что введение потолка цен на российскую нефть призвано лишить Россию доходов и при этом избежать серьезных потрясений на мировом рынке,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T19:43

2022-12-03T19:43

2022-12-03T19:43

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

брюссель

австралия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. В Евросоюзе заверяют, что введение потолка цен на российскую нефть призвано лишить Россию доходов и при этом избежать серьезных потрясений на мировом рынке, сказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221203/potolok-1836130819.html

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брюссель

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, александр новак, россия, брюссель, австралия, евросоюз