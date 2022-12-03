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Источник в ЕС назвал цель введения потолка на российскую нефть - РИА Новости, 03.12.2022
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Источник в ЕС назвал цель введения потолка на российскую нефть
Источник в ЕС назвал цель введения потолка на российскую нефть - РИА Новости, 03.12.2022
Источник в ЕС назвал цель введения потолка на российскую нефть
В Евросоюзе заверяют, что введение потолка цен на российскую нефть призвано лишить Россию доходов и при этом избежать серьезных потрясений на мировом рынке,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T19:43
2022-12-03T19:43
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
брюссель
австралия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. В Евросоюзе заверяют, что введение потолка цен на российскую нефть призвано лишить Россию доходов и при этом избежать серьезных потрясений на мировом рынке, сказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, брюссель, австралия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Брюссель, Австралия, Евросоюз
19:43 03.12.2022
 
Источник в ЕС назвал цель введения потолка на российскую нефть

В ЕС заверили, что хотят не допустить потрясений рынка после введения потолка цен на нефть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. В Евросоюзе заверяют, что введение потолка цен на российскую нефть призвано лишить Россию доходов и при этом избежать серьезных потрясений на мировом рынке, сказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы хотим лишить Россию доходов даже финансирования своей "военной машины", но не допустить при этом сильных потрясений мировых рынков, особенно это касается стран с развивающейся экономикой", - сказал он.
Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 19:12Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В ЕС пояснили, почему потолок цен на нефть установлен на уровне 60 долларов
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияБрюссельАвстралияЕвросоюз
 
 
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