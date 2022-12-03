Источник в ЕС назвал цель введения потолка на российскую нефть
В ЕС заверили, что хотят не допустить потрясений рынка после введения потолка цен на нефть
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. В Евросоюзе заверяют, что введение потолка цен на российскую нефть призвано лишить Россию доходов и при этом избежать серьезных потрясений на мировом рынке, сказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы хотим лишить Россию доходов даже финансирования своей "военной машины", но не допустить при этом сильных потрясений мировых рынков, особенно это касается стран с развивающейся экономикой", - сказал он.
Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.