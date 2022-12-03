https://ria.ru/20221203/potolok-1836131087.html

Источник назвал сроки первого пересмотра потолка цены на нефть в ЕС

Источник назвал сроки первого пересмотра потолка цены на нефть в ЕС - РИА Новости, 03.12.2022

Источник назвал сроки первого пересмотра потолка цены на нефть в ЕС

Евросоюз запланировал первый пересмотр потолка цен на российскую морскую нефть в середине января 2023 года, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T19:16

2022-12-03T19:16

2022-12-03T19:16

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

брюссель

австралия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Евросоюз запланировал первый пересмотр потолка цен на российскую морскую нефть в середине января 2023 года, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника, 5 декабря, вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами."Мы впервые приступим к пересмотру в середине января", - сообщил источник.Он также пояснил, что потолок цен может пересматриваться каждые два месяца, процедура пересмотра будет идти параллельно внутри ЕС и в рамках переговоров партнеров по "большой семерке".Источник признал, что обсуждение странами ЕС потолка цен, скорее всего, не обойдется без разногласий. "Я ожидаю дискуссий и разногласий по этому вопросу, но принципиально на эффективность санкций это не повлияет", - уверен европейский чиновник.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221203/neft-1836104310.html

https://ria.ru/20221203/potolok-1836130819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, александр новак, россия, брюссель, австралия, евросоюз, санкции в отношении россии