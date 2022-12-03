https://ria.ru/20221203/potolok-1836130819.html

В ЕС пояснили, почему потолок цен на нефть установлен на уровне 60 долларов

В ЕС пояснили, почему потолок цен на нефть установлен на уровне 60 долларов - РИА Новости, 03.12.2022

В ЕС пояснили, почему потолок цен на нефть установлен на уровне 60 долларов

В ЕС пояснили, что нынешний уровень предельной цены на российскую морскую нефть в 60 долларов установлен из расчета, что эта цена несколько ниже рыночной цены... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T19:12

2022-12-03T19:12

2022-12-03T19:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

австралия

брюссель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. В ЕС пояснили, что нынешний уровень предельной цены на российскую морскую нефть в 60 долларов установлен из расчета, что эта цена несколько ниже рыночной цены на нефть РФ.Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами."Нынешний потолок цен в 60 долларов ниже, чем та цена, за которую Россия продает нефть с учетом скидки", - сказал высокопоставленный европейский источник, отвечая в Брюсселе на вопрос журналистов о том, почему потолком стал именно уровень в 60 долларов, а не, к примеру, пятьдесят."Необходимо учитывать волатильность рынков, цены меняются ежедневно, поэтому механизм регулирования (цен – ред.) гарантирует, что в любое время потолок цен будет ниже рыночной цены российской нефти", - пояснил европейский источник.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221203/neft-1836104310.html

https://ria.ru/20221203/neft-1836129430.html

россия

австралия

брюссель

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, александр новак, россия, австралия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии