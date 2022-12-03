В ЕС пояснили, почему потолок цен на нефть установлен на уровне 60 долларов
ЕС: потолок на нефть установлен в 60 долларов из расчета, что эта цена ниже рыночной
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. В ЕС пояснили, что нынешний уровень предельной цены на российскую морскую нефть в 60 долларов установлен из расчета, что эта цена несколько ниже рыночной цены на нефть РФ.
Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
"Нынешний потолок цен в 60 долларов ниже, чем та цена, за которую Россия продает нефть с учетом скидки", - сказал высокопоставленный европейский источник, отвечая в Брюсселе на вопрос журналистов о том, почему потолком стал именно уровень в 60 долларов, а не, к примеру, пятьдесят.
"Необходимо учитывать волатильность рынков, цены меняются ежедневно, поэтому механизм регулирования (цен – ред.) гарантирует, что в любое время потолок цен будет ниже рыночной цены российской нефти", - пояснил европейский источник.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.