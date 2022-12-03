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Введение потолка цен на российскую нефть предусматривает переходный период - РИА Новости, 04.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221203/potolok-1836130685.html
Введение потолка цен на российскую нефть предусматривает переходный период
Введение потолка цен на российскую нефть предусматривает переходный период - РИА Новости, 04.12.2022
Введение потолка цен на российскую нефть предусматривает переходный период
Лимит цен на нефть из России, согласованный странами ЕС, предполагает наличие переходного периода, говорится в распространенном релизе Еврокомиссии. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-03T19:11
2022-12-04T00:32
евросоюз
еврокомиссия
экономика
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
александр новак
владимир путин
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Лимит цен на нефть из России, согласованный странами ЕС, предполагает наличие переходного периода, говорится в распространенном релизе Еврокомиссии.Уточняется также, что ЕС намерен на 90 дней лишать страховок и финансирования суда, перевозившие российскую нефть по цене сверх установленной предельной.Позднее Совет ЕС уточнил, что при изменения потолка у операторов будет 90 дней переходного периода перед его вступлением в силу. При пересмотрах предельной стоимости Брюссель планирует каждый раз устанавливать ее на уровне на пять процентов ниже рыночной.Ранее высокопоставленный европейский чиновник сообщил, что Брюссель запланировал первый пересмотр потолка цен на российскую нефть в середине января 2023 года. Он также пояснил, что такая процедура может повторяться каждые два месяца и будет идти параллельно внутри ЕС и в рамках переговоров стран "Большой семерки".При этом источник признал, что обсуждение этого вопроса не обойдется без разногласий, однако отметил, что "принципиально на эффективность санкций это не повлияет".Накануне страны ЕС, а следом за ними — "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221203/potolok-1836130065.html
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евросоюз, еврокомиссия, экономика, россия, александр новак, владимир путин, брюссель, австралия, цены на нефть, санкции в отношении россии
Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика, Россия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Александр Новак, Владимир Путин, Брюссель, Австралия, Цены на нефть, Санкции в отношении России
19:11 03.12.2022 (обновлено: 00:32 04.12.2022)
 
Введение потолка цен на российскую нефть предусматривает переходный период

Еврокомиссия: введение предельной цены на нефть РФ предусматривает переходный период

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Лимит цен на нефть из России, согласованный странами ЕС, предполагает наличие переходного периода, говорится в распространенном релизе Еврокомиссии.

"Потолок цен также предусматривает плавный переход. Он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023-го", — указывается в документе.

Уточняется также, что ЕС намерен на 90 дней лишать страховок и финансирования суда, перевозившие российскую нефть по цене сверх установленной предельной.
Позднее Совет ЕС уточнил, что при изменения потолка у операторов будет 90 дней переходного периода перед его вступлением в силу. При пересмотрах предельной стоимости Брюссель планирует каждый раз устанавливать ее на уровне на пять процентов ниже рыночной.
Ранее высокопоставленный европейский чиновник сообщил, что Брюссель запланировал первый пересмотр потолка цен на российскую нефть в середине января 2023 года. Он также пояснил, что такая процедура может повторяться каждые два месяца и будет идти параллельно внутри ЕС и в рамках переговоров стран "Большой семерки".
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 19:07
Источник: некоторые страны G20 будут придерживаться потолка цен на нефть
При этом источник признал, что обсуждение этого вопроса не обойдется без разногласий, однако отметил, что "принципиально на эффективность санкций это не повлияет".
Накануне страны ЕС, а следом за ними — "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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Медведев иронично прокомментировал потолок цен на российскую нефть
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЕвросоюзЕврокомиссияЭкономикаРоссияАлександр НовакВладимир ПутинБрюссельАвстралияЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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