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Посольство в Вашингтоне: российская нефть продолжит пользоваться спросом - РИА Новости, 03.12.2022
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Посольство в Вашингтоне: российская нефть продолжит пользоваться спросом
Посольство в Вашингтоне: российская нефть продолжит пользоваться спросом - РИА Новости, 03.12.2022
Посольство в Вашингтоне: российская нефть продолжит пользоваться спросом
Россия не сомневается, что ее нефть продолжит пользоваться спросом на мировых рынках даже после введения ценового потолка на ее стоимость странами G7 и... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T05:46
2022-12-03T06:28
цены на нефть
сша
россия
австралия
вашингтон (штат)
g7
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Россия не сомневается, что ее нефть продолжит пользоваться спросом на мировых рынках даже после введения ценового потолка на ее стоимость странами G7 и Австралией, заявило в пятницу российское посольство в Вашингтоне.Ранее страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Политика потолка цен на нефть РФ вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты", а решение по потолку цен на российские нефтепродукты - с 5 февраля 2023 года, цену определят отдельно. При этом, как говорится в совместном заявлении, допускается корректировка предельной стоимости по мере необходимости. Страны G7 и Австралия, кроме того, подтвердили намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках, призвав не входящие в коалицию государства, импортирующие российскую нефть, присоединиться к политике ограничения ее предельной стоимости. Это, по их мнению, "отвечает экономическим интересам" данных стран. Минфин США, в свою очередь, счел лимит цены на нефть из РФ в 60 долларов достаточным для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировые рынки."Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья. Более того, ни одна из стран теперь не застрахована от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам. Вне зависимости от нынешних "заигрываний" с опасным и нелегитимным инструментом, уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом", - говорится в распространенном письменном комментарии дипмиссии.Посольство выступило с утверждением, что, претворяя в жизнь подобные шаги, страны Запада пытаются перекроить "базовые принципы функционирования свободных рынков". При этом, как подчеркнули в дипмиссии, эти государства старательно "замалчивают тот факт, что нынешние дисбалансы на энергоплощадках - результат их собственных необдуманных действий"."Прежде всего - санкций и запретов на ресурсы из России. С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте", - указано в заявлении.
https://ria.ru/20221203/prodazha-1836044821.html
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цены на нефть, сша, россия, австралия, вашингтон (штат), g7, министерство финансов сша
Цены на нефть, США, Россия, Австралия, Вашингтон (штат), G7, Министерство финансов США
05:46 03.12.2022 (обновлено: 06:28 03.12.2022)
 
Посольство в Вашингтоне: российская нефть продолжит пользоваться спросом

Посольство в Вашингтоне: на российскую нефть будет спрос даже после введения лимита цен

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске
Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Россия не сомневается, что ее нефть продолжит пользоваться спросом на мировых рынках даже после введения ценового потолка на ее стоимость странами G7 и Австралией, заявило в пятницу российское посольство в Вашингтоне.
Ранее страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Политика потолка цен на нефть РФ вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты", а решение по потолку цен на российские нефтепродукты - с 5 февраля 2023 года, цену определят отдельно. При этом, как говорится в совместном заявлении, допускается корректировка предельной стоимости по мере необходимости. Страны G7 и Австралия, кроме того, подтвердили намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках, призвав не входящие в коалицию государства, импортирующие российскую нефть, присоединиться к политике ограничения ее предельной стоимости. Это, по их мнению, "отвечает экономическим интересам" данных стран. Минфин США, в свою очередь, счел лимит цены на нефть из РФ в 60 долларов достаточным для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировые рынки.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
02:37
Минфин США считает, что лимит цен позволит России продолжать продажу нефти
"Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья. Более того, ни одна из стран теперь не застрахована от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам. Вне зависимости от нынешних "заигрываний" с опасным и нелегитимным инструментом, уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом", - говорится в распространенном письменном комментарии дипмиссии.
Посольство выступило с утверждением, что, претворяя в жизнь подобные шаги, страны Запада пытаются перекроить "базовые принципы функционирования свободных рынков". При этом, как подчеркнули в дипмиссии, эти государства старательно "замалчивают тот факт, что нынешние дисбалансы на энергоплощадках - результат их собственных необдуманных действий".
"Прежде всего - санкций и запретов на ресурсы из России. С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте", - указано в заявлении.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
02:20
Глава минфина США прокомментировала введение лимита цен на российскую нефть
 
Цены на нефтьСШАРоссияАвстралияВашингтон (штат)G7Министерство финансов США
 
 
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