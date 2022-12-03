05:46 03.12.2022 (обновлено: 06:28 03.12.2022)
Посольство в Вашингтоне: российская нефть продолжит пользоваться спросом
Посольство в Вашингтоне: на российскую нефть будет спрос даже после введения лимита цен
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Россия не сомневается, что ее нефть продолжит пользоваться спросом на мировых рынках даже после введения ценового потолка на ее стоимость странами G7 и Австралией, заявило в пятницу российское посольство в Вашингтоне.
Ранее страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Политика потолка цен на нефть РФ вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты", а решение по потолку цен на российские нефтепродукты - с 5 февраля 2023 года, цену определят отдельно. При этом, как говорится в совместном заявлении, допускается корректировка предельной стоимости по мере необходимости. Страны G7 и Австралия, кроме того, подтвердили намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках, призвав не входящие в коалицию государства, импортирующие российскую нефть, присоединиться к политике ограничения ее предельной стоимости. Это, по их мнению, "отвечает экономическим интересам" данных стран. Минфин США, в свою очередь, счел лимит цены на нефть из РФ в 60 долларов достаточным для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировые рынки.
"Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья. Более того, ни одна из стран теперь не застрахована от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам. Вне зависимости от нынешних "заигрываний" с опасным и нелегитимным инструментом, уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом", - говорится в распространенном письменном комментарии дипмиссии.
Посольство выступило с утверждением, что, претворяя в жизнь подобные шаги, страны Запада пытаются перекроить "базовые принципы функционирования свободных рынков". При этом, как подчеркнули в дипмиссии, эти государства старательно "замалчивают тот факт, что нынешние дисбалансы на энергоплощадках - результат их собственных необдуманных действий".
"Прежде всего - санкций и запретов на ресурсы из России. С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте", - указано в заявлении.