https://ria.ru/20221203/posolstvo-1836049910.html

Посольство в Вашингтоне: российская нефть продолжит пользоваться спросом

Посольство в Вашингтоне: российская нефть продолжит пользоваться спросом - РИА Новости, 03.12.2022

Посольство в Вашингтоне: российская нефть продолжит пользоваться спросом

Россия не сомневается, что ее нефть продолжит пользоваться спросом на мировых рынках даже после введения ценового потолка на ее стоимость странами G7 и... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T05:46

2022-12-03T05:46

2022-12-03T06:28

цены на нефть

сша

россия

австралия

вашингтон (штат)

g7

министерство финансов сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357965_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_4cd47a992ed12feb64bc5317f18a635f.jpg

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Россия не сомневается, что ее нефть продолжит пользоваться спросом на мировых рынках даже после введения ценового потолка на ее стоимость странами G7 и Австралией, заявило в пятницу российское посольство в Вашингтоне.Ранее страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Политика потолка цен на нефть РФ вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты", а решение по потолку цен на российские нефтепродукты - с 5 февраля 2023 года, цену определят отдельно. При этом, как говорится в совместном заявлении, допускается корректировка предельной стоимости по мере необходимости. Страны G7 и Австралия, кроме того, подтвердили намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках, призвав не входящие в коалицию государства, импортирующие российскую нефть, присоединиться к политике ограничения ее предельной стоимости. Это, по их мнению, "отвечает экономическим интересам" данных стран. Минфин США, в свою очередь, счел лимит цены на нефть из РФ в 60 долларов достаточным для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировые рынки."Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья. Более того, ни одна из стран теперь не застрахована от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам. Вне зависимости от нынешних "заигрываний" с опасным и нелегитимным инструментом, уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом", - говорится в распространенном письменном комментарии дипмиссии.Посольство выступило с утверждением, что, претворяя в жизнь подобные шаги, страны Запада пытаются перекроить "базовые принципы функционирования свободных рынков". При этом, как подчеркнули в дипмиссии, эти государства старательно "замалчивают тот факт, что нынешние дисбалансы на энергоплощадках - результат их собственных необдуманных действий"."Прежде всего - санкций и запретов на ресурсы из России. С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте", - указано в заявлении.

https://ria.ru/20221203/prodazha-1836044821.html

https://ria.ru/20221203/yellen-1836043960.html

сша

россия

австралия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, сша, россия, австралия, вашингтон (штат), g7, министерство финансов сша