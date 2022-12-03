https://ria.ru/20221203/pogoda-1836098706.html
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей предупредили об аномальном похолодании - РИА Новости, 03.12.2022
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Гидрометцентр объявил желтый и оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и аномально низкой температуры, следует из... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:30
2022-12-03T15:30
2022-12-03T15:30
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый и оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и аномально низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Жёлтый - погода потенциально опасна. Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 12.00 6 декабря, а об очень низкой температуре - до 11.00 5 декабря.
https://ria.ru/20221203/moskva-1836063933.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Гидрометцентр предупредил о гололедице и аномально низкой температуре в Москве и области