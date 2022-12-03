https://ria.ru/20221203/pogoda-1836098706.html

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Москвичей предупредили об аномальном похолодании - РИА Новости, 03.12.2022

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Гидрометцентр объявил желтый и оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и аномально низкой температуры, следует из... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:30

2022-12-03T15:30

2022-12-03T15:30

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764930699_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_95ed2559a38056b932b9d1ad54dbf10c.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый и оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и аномально низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Жёлтый - погода потенциально опасна. Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 12.00 6 декабря, а об очень низкой температуре - до 11.00 5 декабря.

https://ria.ru/20221203/moskva-1836063933.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода