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Москвичей предупредили об аномальном похолодании - РИА Новости, 03.12.2022
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Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей предупредили об аномальном похолодании - РИА Новости, 03.12.2022
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Гидрометцентр объявил желтый и оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и аномально низкой температуры, следует из... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:30
2022-12-03T15:30
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый и оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и аномально низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Жёлтый - погода потенциально опасна. Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 12.00 6 декабря, а об очень низкой температуре - до 11.00 5 декабря.
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Погода
15:30 03.12.2022
 
Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Гидрометцентр предупредил о гололедице и аномально низкой температуре в Москве и области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкДевушка с собакой на улице в Москве
Девушка с собакой на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Девушка с собакой на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый и оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и аномально низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Жёлтый - погода потенциально опасна. Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 12.00 6 декабря, а об очень низкой температуре - до 11.00 5 декабря.
Вид центра Москвы - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 09:42
В Москве зафиксировали осадки в виде алмазной пыли
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ГидрометцентрПогода
 
 
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