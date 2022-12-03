https://ria.ru/20221203/poezd-1836067074.html
В Греции сошел с рельсов поезд с американскими танками
В Греции сошел с рельсов поезд с американскими танками - РИА Новости, 03.12.2022
В Греции сошел с рельсов поезд с американскими танками
Поезд с военной техникой американской армии сошел с рельсов возле порта Александруполис на севере Греции, сообщает информационный портал 902.gr Компартии... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T10:11
2022-12-03T10:11
2022-12-03T11:44
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сша
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АФИНЫ, 3 дек — РИА Новости. Поезд с военной техникой американской армии сошел с рельсов возле порта Александруполис на севере Греции, сообщает информационный портал 902.gr Компартии Греции.Инцидент произошел в пятницу утром."Поезд сошел с рельсов сразу за городским портом, в районе Французского вокзала. На место происшествия прибыли краны и другая техника, чтобы вернуть поезд на рельсы, а также силы полиции", — сообщает портал."Речь идет о танках, бронемашинах и контейнерах, которые недавно были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО. Однако стоит отметить, что порт Александруполис, по заявлениям американских официальных лиц, использовался американцами и натовцами для перевозки оружия на Украину", — отмечается в сообщении.Отмечается, что инцидент вызвал беспокойство у жителей района, которые постоянно наблюдают, как перемещают военную технику, в то время как никто не знает о содержимом закрытых контейнеров, пересекающих городскую застройку Александруполиса.Несколько членов КПГ и "Коммунистической молодежи Греции" провели символическую акцию протеста на месте происшествия — рядом с вагонами, загруженными военной техникой США. Они выкрикивали лозунги "Александруполис — порт народов, а не оплот империалистов", "Никакого участия в войне на Украине", "Пусть убираются военные базы и американцы". Участники акции заявили, что превращение порта и города в военную базу для сил США и НАТО несет многочисленные опасности."Рядом с нашими домами, с нашими рабочими местами провозят опасные военные материалы, которые представляют угрозу для нашей безопасности, что, к сожалению, подтверждает сегодняшняя авария. Танки и другую военную технику перевозят рядом с нашими домами и предприятиями", — сказал член ЦК и секретарь комитета КПГ в Восточной Македонии и Фракии Дионисис Кладис.По его словам, военная машина НАТО готовится "втянуть в свой водоворот народы других регионов и народы нашей страны". "Они сделали наш регион базой для убийц и мишенью для их противников, ответственность за это несет как нынешнее правительство "Новой демократии", так и предыдущее правительство СИРИЗА. Мы призываем к усилению борьбы за выход нашей страны из войны. Никакого участия, никакой причастности к войне, ведущейся на территории Украины. Это в интересах народа Украины, и народа России, и нашего народа", — заявил Кладис.Портал evros-news.gr сообщает о проблемах с перевозкой военной техники — из-за тоннелей многие машины невозможно перевезти железной дорогой из порта Салоники в Болгарию. По информации портала, гигантский американский транспортный корабль ARC Endurance снова зашел в порт Александруполис, на этот раз для загрузки военной техники и ее транспортировки в США.Бронетехника и различные транспортные средства были переправлены в Александруполис из балканских и прибалтийских стран, где дислоцированы американские силы НАТО. Техника постоянно меняется. ARC Endurance после завершения погрузки отправится в США.По информации evros-news.gr, несколько дней назад ARC Endurance выгрузил в порту Александруполиса большую часть военной техники, которую он привез из США, а затем отплыл в порт Салоники, где выгрузил остальную технику. "Однако было обнаружено, что на железнодорожной линии Салоники — Кулата в Болгарии существуют проблемы, в основном из-за наличия тоннелей, а также из-за низкого качества железнодорожной сети, которая не сможет выдержать вес перевозки этих транспортных средств. Так что машины, выгруженные американским транспортным судном, в итоге перевезли из Салоников в Александруполис на грузовиках, а оттуда вместе с остальными они будут отправлены в страны Балтии и на Балканы. Один из таких поездов в пятницу утром сошел с рельсов на Французском вокзале Александруполиса", — пишет портал.
https://ria.ru/20220825/vooruzhenie-1812008630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, греция, сша
10:11 03.12.2022 (обновлено: 11:44 03.12.2022)
В Греции сошел с рельсов поезд с американскими танками
В греческом Александруполисе поезд с бронемашинами и танками НАТО сошел с рельсов
АФИНЫ, 3 дек — РИА Новости.
Поезд с военной техникой американской армии сошел с рельсов возле порта Александруполис на севере Греции, сообщает
информационный портал 902.gr Компартии Греции.
Инцидент произошел в пятницу утром.
"Поезд сошел с рельсов сразу за городским портом, в районе Французского вокзала. На место происшествия прибыли краны и другая техника, чтобы вернуть поезд на рельсы, а также силы полиции", — сообщает портал.
"Речь идет о танках, бронемашинах и контейнерах, которые недавно были выгружены в порту для военных США
и направились к границе НАТО
. Однако стоит отметить, что порт Александруполис, по заявлениям американских официальных лиц, использовался американцами и натовцами для перевозки оружия на Украину", — отмечается в сообщении.
Отмечается, что инцидент вызвал беспокойство у жителей района, которые постоянно наблюдают, как перемещают военную технику, в то время как никто не знает о содержимом закрытых контейнеров, пересекающих городскую застройку Александруполиса.
Несколько членов КПГ и "Коммунистической молодежи Греции" провели символическую акцию протеста на месте происшествия — рядом с вагонами, загруженными военной техникой США. Они выкрикивали лозунги "Александруполис — порт народов, а не оплот империалистов", "Никакого участия в войне на Украине", "Пусть убираются военные базы и американцы". Участники акции заявили, что превращение порта и города в военную базу для сил США и НАТО несет многочисленные опасности.
"Рядом с нашими домами, с нашими рабочими местами провозят опасные военные материалы, которые представляют угрозу для нашей безопасности, что, к сожалению, подтверждает сегодняшняя авария. Танки и другую военную технику перевозят рядом с нашими домами и предприятиями", — сказал член ЦК и секретарь комитета КПГ в Восточной Македонии и Фракии Дионисис Кладис.
По его словам, военная машина НАТО готовится "втянуть в свой водоворот народы других регионов и народы нашей страны". "Они сделали наш регион базой для убийц и мишенью для их противников, ответственность за это несет как нынешнее правительство "Новой демократии", так и предыдущее правительство СИРИЗА. Мы призываем к усилению борьбы за выход нашей страны из войны. Никакого участия, никакой причастности к войне, ведущейся на территории Украины. Это в интересах народа Украины, и народа России, и нашего народа", — заявил Кладис.
Портал evros-news.gr сообщает о проблемах с перевозкой военной техники — из-за тоннелей многие машины невозможно перевезти железной дорогой из порта Салоники в Болгарию. По информации портала, гигантский американский транспортный корабль ARC Endurance снова зашел в порт Александруполис, на этот раз для загрузки военной техники и ее транспортировки в США.
Бронетехника и различные транспортные средства были переправлены в Александруполис из балканских и прибалтийских стран, где дислоцированы американские силы НАТО. Техника постоянно меняется. ARC Endurance после завершения погрузки отправится в США.
По информации evros-news.gr, несколько дней назад ARC Endurance выгрузил в порту Александруполиса большую часть военной техники, которую он привез из США, а затем отплыл в порт Салоники, где выгрузил остальную технику. "Однако было обнаружено, что на железнодорожной линии Салоники — Кулата в Болгарии существуют проблемы, в основном из-за наличия тоннелей, а также из-за низкого качества железнодорожной сети, которая не сможет выдержать вес перевозки этих транспортных средств. Так что машины, выгруженные американским транспортным судном, в итоге перевезли из Салоников в Александруполис на грузовиках, а оттуда вместе с остальными они будут отправлены в страны Балтии и на Балканы. Один из таких поездов в пятницу утром сошел с рельсов на Французском вокзале Александруполиса", — пишет портал.