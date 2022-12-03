https://ria.ru/20221203/plennye-1836080388.html
Разведчик рассказал, как сдаются заваренные в танках украинские военные
Разведчик рассказал, как сдаются заваренные в танках украинские военные - РИА Новости, 03.12.2022
Разведчик рассказал, как сдаются заваренные в танках украинские военные
Украинские танкисты, которых заблокировали снаружи в собственных танках, медленно едут сдаваться, отвернув пушку, а затем выстукивают изнутри по броне сигнал... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T12:44
2022-12-03T12:44
2022-12-03T14:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
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НОВОСЕЛОВСКАЯ (ЛНР), 3 дек — РИА Новости. Украинские танкисты, которых заблокировали снаружи в собственных танках, медленно едут сдаваться, отвернув пушку, а затем выстукивают изнутри по броне сигнал SOS, рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская в ЛНР.По его словам, российские военные находили танки, боевые бронемашины и БТР, в которых украинские военные были заварены со всех сторон. "То есть делалось все, чтобы экипаж не мог покинуть машину. Они из них насильственно сделали смертников. Но они тоже хотят жить", — вспоминает собеседник агентства.Действия украинских танкистов в такой ситуации, как утверждает россиянин, он видел как на фотоснимках, так и своими глазами.Заблокированные украинцы, как заметил российский военный, по большей части уже не ведут боевые действия — "понимают, что это верная смерть".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221128/minoborony-1834766797.html
https://ria.ru/20221203/boyazn-1836046113.html
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские разведчики об украинских танках с заваренными люками
Российские разведчики рассказали корреспонденту РИА Новости, что встречали на фронте украинские танки с заваренными люками. "Они из них насильно делали смертников", - сказал разведчик. По его словам, многие такие экипажи не ведут боевые действия, отворачивают башню назад и едут к российским позициям, после чего их вытаскивают российские техники.
2022-12-03T12:44
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PT2M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность
12:44 03.12.2022 (обновлено: 14:09 03.12.2022)
Разведчик рассказал, как сдаются заваренные в танках украинские военные
Российский разведчик спецназа рассказал об украинских танках с заваренными люками