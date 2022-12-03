Рейтинг@Mail.ru
Памятник Суворову в Николаеве облили краской - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/pamyatnik-1836124436.html
Памятник Суворову в Николаеве облили краской
Памятник Суворову в Николаеве облили краской - РИА Новости, 03.12.2022
Памятник Суворову в Николаеве облили краской
Памятник русскому полководцу Александру Суворову в Николаеве на юге Украины был облит красной краской, сообщило местное издание "НикВести". РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:23
2022-12-03T18:23
в мире
сергей лавров
украина
николаев (украина)
россия
ситуация в днр и лнр
александр суворов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602868658_0:251:2750:1798_1920x0_80_0_0_83798b05fa787dcb4b273754b87bd68e.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Памятник русскому полководцу Александру Суворову в Николаеве на юге Украины был облит красной краской, сообщило местное издание "НикВести".Ранее памятник Суворову демонтировали в городе Измаил Одесской области Украины.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
украина
николаев (украина)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602868658_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_68ea5bada4054cf91f4635c67b9ddd5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, украина, николаев (украина), россия, ситуация в днр и лнр, александр суворов
В мире, Сергей Лавров, Украина, Николаев (Украина), Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Александр Суворов
18:23 03.12.2022
 
Памятник Суворову в Николаеве облили краской

"НикВести": памятник русскому полководцу Суворову в Николаеве был облит красной краской

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБюст полководца А. В. Суворова
Бюст полководца А. В. Суворова - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Бюст полководца А. В. Суворова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Памятник русскому полководцу Александру Суворову в Николаеве на юге Украины был облит красной краской, сообщило местное издание "НикВести".
"В Николаеве неизвестные облили красной краской памятник русскому полководцу Александру Суворову", - говорится в статье на сайте издания.
Ранее памятник Суворову демонтировали в городе Измаил Одесской области Украины.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
 
В миреСергей ЛавровУкраинаНиколаев (Украина)РоссияСитуация в ДНР и ЛНРАлександр Суворов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала