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Памятник Суворову в Николаеве облили краской
Памятник Суворову в Николаеве облили краской - РИА Новости, 03.12.2022
Памятник Суворову в Николаеве облили краской
Памятник русскому полководцу Александру Суворову в Николаеве на юге Украины был облит красной краской, сообщило местное издание "НикВести". РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:23
2022-12-03T18:23
2022-12-03T18:23
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Памятник русскому полководцу Александру Суворову в Николаеве на юге Украины был облит красной краской, сообщило местное издание "НикВести".Ранее памятник Суворову демонтировали в городе Измаил Одесской области Украины.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Памятник Суворову в Николаеве облили краской
"НикВести": памятник русскому полководцу Суворову в Николаеве был облит красной краской