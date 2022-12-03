https://ria.ru/20221203/otravlenie-1836055834.html
В Кировской области мать и семь детей отравились угарным газом
В Кировской области мать и семь детей отравились угарным газом - РИА Новости, 03.12.2022
В Кировской области мать и семь детей отравились угарным газом
Женщина и 7 ее детей отравились угарным газом в частном доме в селе Кировской области, они в больнице, сообщил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T08:22
2022-12-03T08:22
2022-12-03T08:22
происшествия
александр соколов
кировская область
малмыжский район
малмыж
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Женщина и 7 ее детей отравились угарным газом в частном доме в селе Кировской области, они в больнице, сообщил глава региона Александр Соколов.Инцидент произошёл поздно вечером в пятницу."В селе Калинино Малмыжского района 7 детей и их мама отравились угарным газом. Детям от года до 14 лет. Все живы, в сознании. Всех направили в ЦРБ Малмыжа. Дал распоряжение оказать детям и маме всю необходимую медицинскую помощь. За состоянием буду следить лично. На данный момент оно оценивается как среднетяжелое, угрозы жизни нет", - написал Соколов в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что на место происшествия были направлены все профильные ведомства и службы. "Предварительная причина произошедшего – неисправность дымохода в частном доме", - отметил Соколов.
https://ria.ru/20221126/otravlenie-1834502202.html
https://ria.ru/20221125/gaz-1834261698.html
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр соколов, кировская область, малмыжский район, малмыж
Происшествия, Александр Соколов, Кировская область, Малмыжский район, Малмыж
В Кировской области мать и семь детей отравились угарным газом
В селе Калинино Кировской области мать и семь детей отравились угарным газом