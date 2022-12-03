Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области мать и семь детей отравились угарным газом - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/otravlenie-1836055834.html
В Кировской области мать и семь детей отравились угарным газом
В Кировской области мать и семь детей отравились угарным газом - РИА Новости, 03.12.2022
В Кировской области мать и семь детей отравились угарным газом
Женщина и 7 ее детей отравились угарным газом в частном доме в селе Кировской области, они в больнице, сообщил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T08:22
2022-12-03T08:22
происшествия
александр соколов
кировская область
малмыжский район
малмыж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_0:152:3216:1961_1920x0_80_0_0_a0928a199319057b51621d0416777366.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Женщина и 7 ее детей отравились угарным газом в частном доме в селе Кировской области, они в больнице, сообщил глава региона Александр Соколов.Инцидент произошёл поздно вечером в пятницу."В селе Калинино Малмыжского района 7 детей и их мама отравились угарным газом. Детям от года до 14 лет. Все живы, в сознании. Всех направили в ЦРБ Малмыжа. Дал распоряжение оказать детям и маме всю необходимую медицинскую помощь. За состоянием буду следить лично. На данный момент оно оценивается как среднетяжелое, угрозы жизни нет", - написал Соколов в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что на место происшествия были направлены все профильные ведомства и службы. "Предварительная причина произошедшего – неисправность дымохода в частном доме", - отметил Соколов.
https://ria.ru/20221126/otravlenie-1834502202.html
https://ria.ru/20221125/gaz-1834261698.html
кировская область
малмыжский район
малмыж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_db2b66e3fbadb527edfb606e37ca7885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр соколов, кировская область, малмыжский район, малмыж
Происшествия, Александр Соколов, Кировская область, Малмыжский район, Малмыж
08:22 03.12.2022
 
В Кировской области мать и семь детей отравились угарным газом

В селе Калинино Кировской области мать и семь детей отравились угарным газом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Женщина и 7 ее детей отравились угарным газом в частном доме в селе Кировской области, они в больнице, сообщил глава региона Александр Соколов.
Инцидент произошёл поздно вечером в пятницу.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 21:45
В Нижнем Новгороде женщина и трое детей отравились угарным газом
"В селе Калинино Малмыжского района 7 детей и их мама отравились угарным газом. Детям от года до 14 лет. Все живы, в сознании. Всех направили в ЦРБ Малмыжа. Дал распоряжение оказать детям и маме всю необходимую медицинскую помощь. За состоянием буду следить лично. На данный момент оно оценивается как среднетяжелое, угрозы жизни нет", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что на место происшествия были направлены все профильные ведомства и службы. "Предварительная причина произошедшего – неисправность дымохода в частном доме", - отметил Соколов.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 16:15
В Кабардино-Балкарии ребенок умер, отравившись угарным газом
 
ПроисшествияАлександр СоколовКировская областьМалмыжский районМалмыж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала