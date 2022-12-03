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Крымские отели завоевали главные награды Национальной гостиничной премии
Крымские отели завоевали главные награды Национальной гостиничной премии - РИА Новости, 03.12.2022
Крымские отели завоевали главные награды Национальной гостиничной премии
Три крымских отеля завоевали главные награды по версии Национальной гостиничной премии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкурортов республики. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T09:07
2022-12-03T09:07
2022-12-03T09:07
туризм
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Три крымских отеля завоевали главные награды по версии Национальной гостиничной премии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкурортов республики."Престижную премию завоевали отель Palmira Palace Resort & SPA как "Лучший курортный отель", в номинации "Лучший семейный отель" победил отель More Spa & Resort, а "Лучшим отелем категории "пять звезд"" стал Крымский Бриз Hotel & Villas", - говорится в сообщении.На конкурс в течении года было подано более 400 заявок из 35 регионов России, в финал вышли 159 номинантов."Поздравляем крымские отели с заслуженной почетной наградой. Крымскому гостеприимству есть, что показать, отельная инфраструктура постоянно развивается, совершенствуется и не уступает лучшим образцам качества в этой сфере", - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.Национальная гостиничная премия основана в 2019 году для выделения лучших представителей гостиничного бизнеса России. По замыслу создателей, данный конкурс – не просто внутриотраслевая награда, а знак качества, на который могут ориентироваться гости, используя сайт премии как навигатор при выборе отеля.Организатором премии при поддержке Минэкономразвития РФ выступает Российская гостиничная ассоциация - некоммерческая организация, основанная в 1997 году, объединяющая более 600 средств размещения.
https://ria.ru/20221202/oteli-1835654557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм
Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Новости - Туризм
Крымские отели завоевали главные награды Национальной гостиничной премии
Три крымских отеля завоевали главные награды Национальной гостиничной премии