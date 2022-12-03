https://ria.ru/20221203/otel-1836059529.html

Крымские отели завоевали главные награды Национальной гостиничной премии

Крымские отели завоевали главные награды Национальной гостиничной премии - РИА Новости, 03.12.2022

Крымские отели завоевали главные награды Национальной гостиничной премии

Три крымских отеля завоевали главные награды по версии Национальной гостиничной премии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкурортов республики. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T09:07

2022-12-03T09:07

2022-12-03T09:07

туризм

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Три крымских отеля завоевали главные награды по версии Национальной гостиничной премии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкурортов республики."Престижную премию завоевали отель Palmira Palace Resort & SPA как "Лучший курортный отель", в номинации "Лучший семейный отель" победил отель More Spa & Resort, а "Лучшим отелем категории "пять звезд"" стал Крымский Бриз Hotel & Villas", - говорится в сообщении.На конкурс в течении года было подано более 400 заявок из 35 регионов России, в финал вышли 159 номинантов."Поздравляем крымские отели с заслуженной почетной наградой. Крымскому гостеприимству есть, что показать, отельная инфраструктура постоянно развивается, совершенствуется и не уступает лучшим образцам качества в этой сфере", - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.Национальная гостиничная премия основана в 2019 году для выделения лучших представителей гостиничного бизнеса России. По замыслу создателей, данный конкурс – не просто внутриотраслевая награда, а знак качества, на который могут ориентироваться гости, используя сайт премии как навигатор при выборе отеля.Организатором премии при поддержке Минэкономразвития РФ выступает Российская гостиничная ассоциация - некоммерческая организация, основанная в 1997 году, объединяющая более 600 средств размещения.

https://ria.ru/20221202/oteli-1835654557.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм