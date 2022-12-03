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Юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в праздники
Юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в праздники - РИА Новости, 03.12.2022
Юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в праздники
Нередки случаи, когда люди выходят на работу в праздничные дни. Оплата в это время производится не менее чем в двойном размере, кроме того, по желанию работник... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T02:12
2022-12-03T02:12
2022-12-03T02:12
общество
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ассоциация юристов россии
праздники
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нередки случаи, когда люди выходят на работу в праздничные дни. Оплата в это время производится не менее чем в двойном размере, кроме того, по желанию работник может выбрать другой день отдыха, тогда оплата идет в одинарном размере, рассказала в беседе с агентством "Прайм" адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.Она напомнила, что такой порядок регламентируется статьей 153 Трудового Кодекса РФ, согласно которому повышенная оплата труда положена всем работникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни.Конкретная сумма устанавливается коллективным договором либо иными правовыми актам, продолжила юрист. Например, если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).
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общество, россия, ассоциация юристов россии, праздники
Общество, Россия, Ассоциация юристов России, праздники
Юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в праздники
Юрист Астаева: работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере