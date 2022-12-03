Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в праздники - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/oplata-1836034525.html
Юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в праздники
Юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в праздники - РИА Новости, 03.12.2022
Юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в праздники
Нередки случаи, когда люди выходят на работу в праздничные дни. Оплата в это время производится не менее чем в двойном размере, кроме того, по желанию работник... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T02:12
2022-12-03T02:12
общество
россия
ассоциация юристов россии
праздники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_35e62c162ea45f7419c1decc84a79e1c.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нередки случаи, когда люди выходят на работу в праздничные дни. Оплата в это время производится не менее чем в двойном размере, кроме того, по желанию работник может выбрать другой день отдыха, тогда оплата идет в одинарном размере, рассказала в беседе с агентством "Прайм" адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.Она напомнила, что такой порядок регламентируется статьей 153 Трудового Кодекса РФ, согласно которому повышенная оплата труда положена всем работникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни.Конкретная сумма устанавливается коллективным договором либо иными правовыми актам, продолжила юрист. Например, если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).
https://ria.ru/20221026/yanvar-1826653364.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_223:0:1778:1166_1920x0_80_0_0_60fa43050004bb4c54805e87b1e83025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ассоциация юристов россии, праздники
Общество, Россия, Ассоциация юристов России, праздники
02:12 03.12.2022
 
Юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в праздники

Юрист Астаева: работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нередки случаи, когда люди выходят на работу в праздничные дни. Оплата в это время производится не менее чем в двойном размере, кроме того, по желанию работник может выбрать другой день отдыха, тогда оплата идет в одинарном размере, рассказала в беседе с агентством "Прайм" адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.
Она напомнила, что такой порядок регламентируется статьей 153 Трудового Кодекса РФ, согласно которому повышенная оплата труда положена всем работникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни.
Люди фотографируются у новогодней елки на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 11:49
Сколько отдыхаем в январе 2023 года: праздники и перенос рабочих дней
Конкретная сумма устанавливается коллективным договором либо иными правовыми актам, продолжила юрист. Например, если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).
 
ОбществоРоссияАссоциация юристов Россиипраздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала