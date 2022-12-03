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Дочь первого президента Молдавии назначили на руководящую должность в ООН - РИА Новости, 03.12.2022
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Дочь первого президента Молдавии назначили на руководящую должность в ООН
Дочь первого президента Молдавии назначили на руководящую должность в ООН - РИА Новости, 03.12.2022
Дочь первого президента Молдавии назначили на руководящую должность в ООН
Экс-глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Наталья Герман назначена исполнительным директором Исполнительного директората... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:19
2022-12-03T17:19
в мире
наталья герман
антониу гутерриш
бельгия
молдавия
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Экс-глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Наталья Герман назначена исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН (КТИД), соответствующая информация опубликована в субботу на официальной странице организации в Twitter."Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подтвердил назначение Натальи Герман (Республика Молдова) исполнительным директором КТИД с согласия Совета Безопасности", - отмечается в публикации.Представительница Молдавии сменит на этом посту Мишель Конинкс из Бельгии.Герман является дочерью первого президента Молдавии Мирчи Снегура, с 2013 по 2016 год она возглавляла внешнеполитическое ведомство республики. В феврале 2016 года правительство выдвинуло Герман на должность генсека ООН, она стала шестым кандидатом на этот пост. Но по итогам голосования его занял Гутерриш. С 2017 года по настоящее время Герман занимала должность специального представителя Генерального секретаря и главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).
https://ria.ru/20211217/afganistan-1764157562.html
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в мире, наталья герман, антониу гутерриш, бельгия, молдавия, оон
В мире, Наталья Герман, Антониу Гутерриш, Бельгия, Молдавия, ООН
17:19 03.12.2022
 
Дочь первого президента Молдавии назначили на руководящую должность в ООН

Дочь первого президента Молдавии Наталью Герман назначили на руководящую должность в ООН

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкНаталья Герман
Наталья Герман - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Наталья Герман. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Экс-глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Наталья Герман назначена исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН (КТИД), соответствующая информация опубликована в субботу на официальной странице организации в Twitter.
"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подтвердил назначение Натальи Герман (Республика Молдова) исполнительным директором КТИД с согласия Совета Безопасности", - отмечается в публикации.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря 2021, 08:15
Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН
Представительница Молдавии сменит на этом посту Мишель Конинкс из Бельгии.
Герман является дочерью первого президента Молдавии Мирчи Снегура, с 2013 по 2016 год она возглавляла внешнеполитическое ведомство республики. В феврале 2016 года правительство выдвинуло Герман на должность генсека ООН, она стала шестым кандидатом на этот пост. Но по итогам голосования его занял Гутерриш. С 2017 года по настоящее время Герман занимала должность специального представителя Генерального секретаря и главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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В миреНаталья ГерманАнтониу ГутерришБельгияМолдавияООН
 
 
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