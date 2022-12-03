Дочь первого президента Молдавии назначили на руководящую должность в ООН
Дочь первого президента Молдавии Наталью Герман назначили на руководящую должность в ООН
Наталья Герман. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Экс-глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Наталья Герман назначена исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН (КТИД), соответствующая информация опубликована в субботу на официальной странице организации в Twitter.
"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подтвердил назначение Натальи Герман (Республика Молдова) исполнительным директором КТИД с согласия Совета Безопасности", - отмечается в публикации.
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Представительница Молдавии сменит на этом посту Мишель Конинкс из Бельгии.
Герман является дочерью первого президента Молдавии Мирчи Снегура, с 2013 по 2016 год она возглавляла внешнеполитическое ведомство республики. В феврале 2016 года правительство выдвинуло Герман на должность генсека ООН, она стала шестым кандидатом на этот пост. Но по итогам голосования его занял Гутерриш. С 2017 года по настоящее время Герман занимала должность специального представителя Генерального секретаря и главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).
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