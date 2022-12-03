https://ria.ru/20221203/oon-1836115331.html

Дочь первого президента Молдавии назначили на руководящую должность в ООН

Дочь первого президента Молдавии назначили на руководящую должность в ООН - РИА Новости, 03.12.2022

Дочь первого президента Молдавии назначили на руководящую должность в ООН

Экс-глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Наталья Герман назначена исполнительным директором Исполнительного директората... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T17:19

2022-12-03T17:19

2022-12-03T17:19

в мире

наталья герман

антониу гутерриш

бельгия

молдавия

оон

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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Экс-глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Наталья Герман назначена исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН (КТИД), соответствующая информация опубликована в субботу на официальной странице организации в Twitter."Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подтвердил назначение Натальи Герман (Республика Молдова) исполнительным директором КТИД с согласия Совета Безопасности", - отмечается в публикации.Представительница Молдавии сменит на этом посту Мишель Конинкс из Бельгии.Герман является дочерью первого президента Молдавии Мирчи Снегура, с 2013 по 2016 год она возглавляла внешнеполитическое ведомство республики. В феврале 2016 года правительство выдвинуло Герман на должность генсека ООН, она стала шестым кандидатом на этот пост. Но по итогам голосования его занял Гутерриш. С 2017 года по настоящее время Герман занимала должность специального представителя Генерального секретаря и главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

https://ria.ru/20211217/afganistan-1764157562.html

https://ria.ru/20210618/guterresh-1737590000.html

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Дарья Буймова

в мире, наталья герман, антониу гутерриш, бельгия, молдавия, оон