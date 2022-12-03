09:26 03.12.2022 (обновлено: 09:30 03.12.2022)
В Британии задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Токио
В Британии спустя семь лет задержали подозреваемых в ограблении магазина в Токио
© Depositphotos.com / k biggsСотрудник полиции Великобритании
© Depositphotos.com / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании. Архивное фото
ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Трое подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в центре Токио, которое произошло семь лет назад, задержаны в Великобритании, сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что все задержанные являются британскими подданными, решение об экстрадиции может быть получено уже в январе. Однако этому препятствует отсутствие соответствующего договора между Токио и Лондоном, а также позиция защиты. Адвокаты задержанных ссылаются на нюансы японской правоохранительной системы, в которой 99% представленных прокуратурой дел получают в суде обвинительный приговор. Кроме того, защитники упоминают японскую практику многочасовых допросов, которую в ряде европейских стран считают способом выбивания нужных показаний.
Если вопрос о выдаче британцев Японии будет решен положительно, это станет первым случаем экстрадиции в отсутствие договора.
В ноябре 2015 года трое грабителей унесли из ювелирного магазина в центре Токио драгоценности примерно на 100 миллионов иен (около 833 тысяч долларов по тогдашнему курсу, или почти 740 тысяч по нынешнему). Злоумышленники, один из которых был в медицинской маске, под видом покупателей зашли в магазин Harry Winston на фешенебельной улице Омотэсандо. Один из них ударил охранника в лицо, а остальные, воспользовавшись замешательством продавцов и сотрудников службы безопасности, разбили витрину и похитили около 40 ювелирных изделий. Впоследствии стало известно, что преступная группа прибыла в страну за два дня до преступления и покинула страну через два дня после. Власти Японии объявили грабителей в международный розыск.