https://ria.ru/20221203/ograblenie-1836060540.html

В Британии задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Токио

В Британии задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Токио - РИА Новости, 03.12.2022

В Британии задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Токио

Трое подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в центре Токио, которое произошло семь лет назад, задержаны в Великобритании, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T09:26

2022-12-03T09:26

2022-12-03T09:30

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ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Трое подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в центре Токио, которое произошло семь лет назад, задержаны в Великобритании, сообщило агентство Киодо.Отмечается, что все задержанные являются британскими подданными, решение об экстрадиции может быть получено уже в январе. Однако этому препятствует отсутствие соответствующего договора между Токио и Лондоном, а также позиция защиты. Адвокаты задержанных ссылаются на нюансы японской правоохранительной системы, в которой 99% представленных прокуратурой дел получают в суде обвинительный приговор. Кроме того, защитники упоминают японскую практику многочасовых допросов, которую в ряде европейских стран считают способом выбивания нужных показаний.Если вопрос о выдаче британцев Японии будет решен положительно, это станет первым случаем экстрадиции в отсутствие договора.В ноябре 2015 года трое грабителей унесли из ювелирного магазина в центре Токио драгоценности примерно на 100 миллионов иен (около 833 тысяч долларов по тогдашнему курсу, или почти 740 тысяч по нынешнему). Злоумышленники, один из которых был в медицинской маске, под видом покупателей зашли в магазин Harry Winston на фешенебельной улице Омотэсандо. Один из них ударил охранника в лицо, а остальные, воспользовавшись замешательством продавцов и сотрудников службы безопасности, разбили витрину и похитили около 40 ювелирных изделий. Впоследствии стало известно, что преступная группа прибыла в страну за два дня до преступления и покинула страну через два дня после. Власти Японии объявили грабителей в международный розыск.

https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768214608.html

https://rsport.ria.ru/20221001/myurrey-1820383636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, токио, япония, великобритания