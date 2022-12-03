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В Британии задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Токио - РИА Новости, 03.12.2022
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В Британии задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Токио
В Британии задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Токио - РИА Новости, 03.12.2022
В Британии задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Токио
Трое подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в центре Токио, которое произошло семь лет назад, задержаны в Великобритании, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T09:26
2022-12-03T09:30
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ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Трое подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в центре Токио, которое произошло семь лет назад, задержаны в Великобритании, сообщило агентство Киодо.Отмечается, что все задержанные являются британскими подданными, решение об экстрадиции может быть получено уже в январе. Однако этому препятствует отсутствие соответствующего договора между Токио и Лондоном, а также позиция защиты. Адвокаты задержанных ссылаются на нюансы японской правоохранительной системы, в которой 99% представленных прокуратурой дел получают в суде обвинительный приговор. Кроме того, защитники упоминают японскую практику многочасовых допросов, которую в ряде европейских стран считают способом выбивания нужных показаний.Если вопрос о выдаче британцев Японии будет решен положительно, это станет первым случаем экстрадиции в отсутствие договора.В ноябре 2015 года трое грабителей унесли из ювелирного магазина в центре Токио драгоценности примерно на 100 миллионов иен (около 833 тысяч долларов по тогдашнему курсу, или почти 740 тысяч по нынешнему). Злоумышленники, один из которых был в медицинской маске, под видом покупателей зашли в магазин Harry Winston на фешенебельной улице Омотэсандо. Один из них ударил охранника в лицо, а остальные, воспользовавшись замешательством продавцов и сотрудников службы безопасности, разбили витрину и похитили около 40 ювелирных изделий. Впоследствии стало известно, что преступная группа прибыла в страну за два дня до преступления и покинула страну через два дня после. Власти Японии объявили грабителей в международный розыск.
https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768214608.html
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в мире, токио, япония, великобритания
В мире, Токио, Япония, Великобритания
09:26 03.12.2022 (обновлено: 09:30 03.12.2022)
 
В Британии задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Токио

В Британии спустя семь лет задержали подозреваемых в ограблении магазина в Токио

© Depositphotos.com / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Depositphotos.com / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Трое подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в центре Токио, которое произошло семь лет назад, задержаны в Великобритании, сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что все задержанные являются британскими подданными, решение об экстрадиции может быть получено уже в январе. Однако этому препятствует отсутствие соответствующего договора между Токио и Лондоном, а также позиция защиты. Адвокаты задержанных ссылаются на нюансы японской правоохранительной системы, в которой 99% представленных прокуратурой дел получают в суде обвинительный приговор. Кроме того, защитники упоминают японскую практику многочасовых допросов, которую в ряде европейских стран считают способом выбивания нужных показаний.
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В ноябре 2015 года трое грабителей унесли из ювелирного магазина в центре Токио драгоценности примерно на 100 миллионов иен (около 833 тысяч долларов по тогдашнему курсу, или почти 740 тысяч по нынешнему). Злоумышленники, один из которых был в медицинской маске, под видом покупателей зашли в магазин Harry Winston на фешенебельной улице Омотэсандо. Один из них ударил охранника в лицо, а остальные, воспользовавшись замешательством продавцов и сотрудников службы безопасности, разбили витрину и похитили около 40 ювелирных изделий. Впоследствии стало известно, что преступная группа прибыла в страну за два дня до преступления и покинула страну через два дня после. Власти Японии объявили грабителей в международный розыск.
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