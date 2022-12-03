https://ria.ru/20221203/obyski-1836089620.html

В администрации Кличко проходят обыски

В администрации Кличко проходят обыски - РИА Новости, 03.12.2022

В администрации Кличко проходят обыски

Сотрудники украинского Госбюро расследований сообщили об обысках в зданиях Киевгорсовета, возглавляемого мэром столицы Виталием Кличко. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T14:14

2022-12-03T14:14

2022-12-03T15:07

виталий кличко

киев

украина

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники украинского Госбюро расследований сообщили об обысках в зданиях Киевгорсовета, возглавляемого мэром столицы Виталием Кличко.Следователи установили, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционное соглашение с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений. Однако организация выполнила условия договора только на 30 процентов. Кроме того, удалось выявить "факты нецелевого использования территории парка". Уточняется, что общая сумма инвестиций по договору составляет около 149 миллионов гривен (четыре миллиона долларов).Сотрудники Госбюро проверяют причастность должностных лиц к причинам невыполнения предприятием условий соглашения на протяжении последних семи лет. Следователи открыли уголовное производство по статье о злоупотреблении властью, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

https://ria.ru/20191106/1560631336.html

киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

виталий кличко, киев, украина