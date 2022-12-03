https://ria.ru/20221203/obyski-1836089620.html
В администрации Кличко проходят обыски
В администрации Кличко проходят обыски - РИА Новости, 03.12.2022
В администрации Кличко проходят обыски
Сотрудники украинского Госбюро расследований сообщили об обысках в зданиях Киевгорсовета, возглавляемого мэром столицы Виталием Кличко. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:14
2022-12-03T14:14
2022-12-03T15:07
виталий кличко
киев
украина
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники украинского Госбюро расследований сообщили об обысках в зданиях Киевгорсовета, возглавляемого мэром столицы Виталием Кличко.Следователи установили, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционное соглашение с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений. Однако организация выполнила условия договора только на 30 процентов. Кроме того, удалось выявить "факты нецелевого использования территории парка". Уточняется, что общая сумма инвестиций по договору составляет около 149 миллионов гривен (четыре миллиона долларов).Сотрудники Госбюро проверяют причастность должностных лиц к причинам невыполнения предприятием условий соглашения на протяжении последних семи лет. Следователи открыли уголовное производство по статье о злоупотреблении властью, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виталий кличко, киев, украина
Виталий Кличко, Киев, Украина
14:14 03.12.2022 (обновлено: 15:07 03.12.2022)
В администрации Кличко проходят обыски
Госбюро расследований Украины провело обыски в зданиях Киевской городской администрации
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Сотрудники украинского Госбюро расследований сообщили
об обысках в зданиях Киевгорсовета, возглавляемого мэром столицы Виталием Кличко.
"Сотрудники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации (КГГА) в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью", — уточнило ведомство в Telegram-канале.
Следователи установили, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционное соглашение с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений. Однако организация выполнила условия договора только на 30 процентов. Кроме того, удалось выявить "факты нецелевого использования территории парка". Уточняется, что общая сумма инвестиций по договору составляет около 149 миллионов гривен (четыре миллиона долларов).
Сотрудники Госбюро проверяют причастность должностных лиц к причинам невыполнения предприятием условий соглашения на протяжении последних семи лет. Следователи открыли уголовное производство по статье о злоупотреблении властью, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.