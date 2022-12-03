Рейтинг@Mail.ru
В администрации Кличко проходят обыски - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/obyski-1836089620.html
В администрации Кличко проходят обыски
В администрации Кличко проходят обыски - РИА Новости, 03.12.2022
В администрации Кличко проходят обыски
Сотрудники украинского Госбюро расследований сообщили об обысках в зданиях Киевгорсовета, возглавляемого мэром столицы Виталием Кличко. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:14
2022-12-03T15:07
виталий кличко
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/17/1560631767_0:446:2604:1911_1920x0_80_0_0_bd062b5c51a23c39eb2081ff7f0dfa18.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники украинского Госбюро расследований сообщили об обысках в зданиях Киевгорсовета, возглавляемого мэром столицы Виталием Кличко.Следователи установили, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционное соглашение с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений. Однако организация выполнила условия договора только на 30 процентов. Кроме того, удалось выявить "факты нецелевого использования территории парка". Уточняется, что общая сумма инвестиций по договору составляет около 149 миллионов гривен (четыре миллиона долларов).Сотрудники Госбюро проверяют причастность должностных лиц к причинам невыполнения предприятием условий соглашения на протяжении последних семи лет. Следователи открыли уголовное производство по статье о злоупотреблении властью, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
https://ria.ru/20191106/1560631336.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/17/1560631767_303:359:2555:2048_1920x0_80_0_0_5d84bf109be25fe75d5b931dcc7b68ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий кличко, киев, украина
Виталий Кличко, Киев, Украина
14:14 03.12.2022 (обновлено: 15:07 03.12.2022)
 
В администрации Кличко проходят обыски

Госбюро расследований Украины провело обыски в зданиях Киевской городской администрации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Виталий Кличко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники украинского Госбюро расследований сообщили об обысках в зданиях Киевгорсовета, возглавляемого мэром столицы Виталием Кличко.

"Сотрудники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации (КГГА) в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью", — уточнило ведомство в Telegram-канале.

Следователи установили, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционное соглашение с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений. Однако организация выполнила условия договора только на 30 процентов. Кроме того, удалось выявить "факты нецелевого использования территории парка". Уточняется, что общая сумма инвестиций по договору составляет около 149 миллионов гривен (четыре миллиона долларов).
Сотрудники Госбюро проверяют причастность должностных лиц к причинам невыполнения предприятием условий соглашения на протяжении последних семи лет. Следователи открыли уголовное производство по статье о злоупотреблении властью, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
6 ноября 2019, 13:26
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
 
Виталий КличкоКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала