Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/obyazatelstva-1836132555.html
Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства
Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства - РИА Новости, 03.12.2022
Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Минск готов выполнить свои обязательства в рамках... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T19:27
2022-12-03T19:43
в мире
александр лукашенко
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Минск готов выполнить свои обязательства в рамках имеющихся договоренностей с РФ."Словом, все, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь", - приводит слова белорусского президента агентство Sputnik Беларусь в субботу.Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836129848.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
19:27 03.12.2022 (обновлено: 19:43 03.12.2022)
 
Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства

Президент Белоруссии Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Минск готов выполнить свои обязательства в рамках имеющихся договоренностей с РФ.
"Словом, все, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь", - приводит слова белорусского президента агентство Sputnik Беларусь в субботу.
Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.
Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 19:04
Минск не видит готовности Запада к переговорам по Украине, заявил Лукашенко
 
В миреАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала