https://ria.ru/20221203/obyazatelstva-1836132555.html
Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства
Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства - РИА Новости, 03.12.2022
Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Минск готов выполнить свои обязательства в рамках... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T19:27
2022-12-03T19:27
2022-12-03T19:43
в мире
александр лукашенко
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Минск готов выполнить свои обязательства в рамках имеющихся договоренностей с РФ."Словом, все, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь", - приводит слова белорусского президента агентство Sputnik Беларусь в субботу.Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836129848.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
19:27 03.12.2022 (обновлено: 19:43 03.12.2022)
Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства
Президент Белоруссии Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства
МИНСК, 3 дек - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил
, что Минск готов выполнить свои обязательства в рамках имеющихся договоренностей с РФ.
"Словом, все, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь", - приводит слова белорусского президента агентство Sputnik Беларусь в субботу.
Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.
Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.