https://ria.ru/20221203/obyazatelstva-1836132555.html

Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства

Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства - РИА Новости, 03.12.2022

Лукашенко заявил Шойгу, что Минск готов выполнить свои обязательства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Минск готов выполнить свои обязательства в рамках... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T19:27

2022-12-03T19:27

2022-12-03T19:43

в мире

александр лукашенко

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg

МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Минск готов выполнить свои обязательства в рамках имеющихся договоренностей с РФ."Словом, все, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь", - приводит слова белорусского президента агентство Sputnik Беларусь в субботу.Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836129848.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия