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Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/obstrely-1836105709.html
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и еще три поселка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:24
2022-12-03T16:24
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и еще три поселка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.10 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Кроме того, ведомство зафиксировало обстрелы трех поселков на территории республики: Яковлевка, по которой в 14.15 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, Гольмовский, по которому в 15.10 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра, и населенный пункт Широкая Балка, по которой в 14.10 было выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика
16:24 03.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и еще три поселка в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ
Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и еще три поселка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.10 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ведомство зафиксировало обстрелы трех поселков на территории республики: Яковлевка, по которой в 14.15 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, Гольмовский, по которому в 15.10 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра, и населенный пункт Широкая Балка, по которой в 14.10 было выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
Демобилизованные студенты вузов ДНР - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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