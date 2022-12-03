https://ria.ru/20221203/obstrely-1836105709.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и еще три поселка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:24

2022-12-03T16:24

2022-12-03T16:24

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и еще три поселка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.10 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Кроме того, ведомство зафиксировало обстрелы трех поселков на территории республики: Яковлевка, по которой в 14.15 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, Гольмовский, по которому в 15.10 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра, и населенный пункт Широкая Балка, по которой в 14.10 было выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.

https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, горловка, донецкая народная республика