https://ria.ru/20221203/obstrel-1836150948.html
ВСУ обстреляли Ясиноватую и поселок Майорск в ДНР
ВСУ обстреляли Ясиноватую и поселок Майорск в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022
ВСУ обстреляли Ясиноватую и поселок Майорск в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселок Майорск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T22:31
2022-12-03T22:31
2022-12-03T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселок Майорск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооружденный формирований Украины по направлению: 17.40 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Майорск: выпущено 11 снарядов калибром 152 миллиметра... 20.00 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836107378.html
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Ясиноватая, СЦКК, Вооруженные силы Украины
22:31 03.12.2022 (обновлено: 22:40 03.12.2022)
ВСУ обстреляли Ясиноватую и поселок Майорск в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселок Майорск