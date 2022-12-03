https://ria.ru/20221203/obstrel-1836150948.html

ВСУ обстреляли Ясиноватую и поселок Майорск в ДНР

ВСУ обстреляли Ясиноватую и поселок Майорск в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022

ВСУ обстреляли Ясиноватую и поселок Майорск в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселок Майорск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T22:31

2022-12-03T22:31

2022-12-03T22:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселок Майорск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооружденный формирований Украины по направлению: 17.40 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Майорск: выпущено 11 снарядов калибром 152 миллиметра... 20.00 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836107378.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, сцкк, вооруженные силы украины