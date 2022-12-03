21:42 03.12.2022 (обновлено: 22:27 03.12.2022)
Зеленский назвал размер потолка цен на российскую нефть "несерьезным"
Зеленский раскритиковал установленный Западом уровень потолка цен на российскую нефть
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен на российскую нефть, назвав это "слабой позицией".
"Нельзя назвать серьезным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна... Это слабая позиция", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также заявил, что мир должен "энергетически разоружить" Россию.
Накануне постпреды стран Евросоюза достигли соглашения по уровню лимита цен на нефть из РФ - на уровне 60 долларов. Теперь, по данным иностранных СМИ, ЕС может начать письменную процедуру оформления сделки и намерен формально объявить о ней 4 декабря.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.