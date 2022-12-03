https://ria.ru/20221203/neft-1836147238.html

Зеленский назвал размер потолка цен на российскую нефть "несерьезным"

Зеленский назвал размер потолка цен на российскую нефть "несерьезным" - РИА Новости, 03.12.2022

Зеленский назвал размер потолка цен на российскую нефть "несерьезным"

Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен на российскую нефть, назвав это "слабой позицией". РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T21:42

2022-12-03T21:42

2022-12-03T22:27

экономика

цены на нефть

владимир зеленский

владимир путин

александр новак

россия

евросоюз

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен на российскую нефть, назвав это "слабой позицией"."Нельзя назвать серьезным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна... Это слабая позиция", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Он также заявил, что мир должен "энергетически разоружить" Россию.Накануне постпреды стран Евросоюза достигли соглашения по уровню лимита цен на нефть из РФ - на уровне 60 долларов. Теперь, по данным иностранных СМИ, ЕС может начать письменную процедуру оформления сделки и намерен формально объявить о ней 4 декабря.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221203/potolok-1836130819.html

https://ria.ru/20221203/kommentariy-1836093702.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, владимир зеленский, владимир путин, александр новак, россия, евросоюз