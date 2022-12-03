ЕС раскрыл механизм пересмотра потолка цен на российскую нефть
ЕС хочет устанавливать предельную цену на российскую нефть на пять процентов ниже рыночной
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. ЕС планирует при пересмотрах предельной цены на российскую нефть каждый раз устанавливать ее на уровне на 5% ниже от рыночной, следует из заявления Совета ЕС.
Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника, 5 декабря, вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
"Функционирование механизма потолка цен будет оцениваться каждые два месяца для реагирования на развитие событий на рынке, (предельная цена) будет устанавливаться из расчета 5% ниже средней рыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства", - говорится в заявлении Совета ЕС.
В Совете также пояснили, что после каждого изменения предельной цены будет действовать переходный период. "В случае изменения потолка цен на российскую нефть, у операторов будет 90 дней переходного периода перед его вступлением в силу", - указывается в документе.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.