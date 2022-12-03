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ЕС раскрыл механизм пересмотра потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 03.12.2022
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ЕС раскрыл механизм пересмотра потолка цен на российскую нефть
ЕС раскрыл механизм пересмотра потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 03.12.2022
ЕС раскрыл механизм пересмотра потолка цен на российскую нефть
ЕС планирует при пересмотрах предельной цены на российскую нефть каждый раз устанавливать ее на уровне на 5% ниже от рыночной, следует из заявления Совета ЕС. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T20:38
2022-12-03T20:38
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
австралия
международное энергетическое агентство
санкции в отношении россии
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. ЕС планирует при пересмотрах предельной цены на российскую нефть каждый раз устанавливать ее на уровне на 5% ниже от рыночной, следует из заявления Совета ЕС.Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника, 5 декабря, вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами."Функционирование механизма потолка цен будет оцениваться каждые два месяца для реагирования на развитие событий на рынке, (предельная цена) будет устанавливаться из расчета 5% ниже средней рыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства", - говорится в заявлении Совета ЕС.В Совете также пояснили, что после каждого изменения предельной цены будет действовать переходный период. "В случае изменения потолка цен на российскую нефть, у операторов будет 90 дней переходного периода перед его вступлением в силу", - указывается в документе.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221203/potolok-1836134804.html
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, австралия, международное энергетическое агентство, санкции в отношении россии, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Австралия, Международное энергетическое агентство, Санкции в отношении России, Евросоюз
20:38 03.12.2022
 
ЕС раскрыл механизм пересмотра потолка цен на российскую нефть

ЕС хочет устанавливать предельную цену на российскую нефть на пять процентов ниже рыночной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. ЕС планирует при пересмотрах предельной цены на российскую нефть каждый раз устанавливать ее на уровне на 5% ниже от рыночной, следует из заявления Совета ЕС.
Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника, 5 декабря, вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 19:43
Источник в ЕС назвал цель введения потолка на российскую нефть
"Функционирование механизма потолка цен будет оцениваться каждые два месяца для реагирования на развитие событий на рынке, (предельная цена) будет устанавливаться из расчета 5% ниже средней рыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства", - говорится в заявлении Совета ЕС.
В Совете также пояснили, что после каждого изменения предельной цены будет действовать переходный период. "В случае изменения потолка цен на российскую нефть, у операторов будет 90 дней переходного периода перед его вступлением в силу", - указывается в документе.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 14:52
Медведев иронично прокомментировал потолок цен на российскую нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияАвстралияМеждународное энергетическое агентствоСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
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