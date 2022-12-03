https://ria.ru/20221203/neft-1836137811.html

Источник: пересмотр потолка цен на нефть требует единогласного решения в ЕС

Источник: пересмотр потолка цен на нефть требует единогласного решения в ЕС - РИА Новости, 03.12.2022

Источник: пересмотр потолка цен на нефть требует единогласного решения в ЕС

Любой пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть на уровне ЕС потребует принятия единогласного решения, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T20:03

2022-12-03T20:03

2022-12-03T20:03

экономика

цены на нефть

владимир путин

александр новак

россия

брюссель

австралия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Любой пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть на уровне ЕС потребует принятия единогласного решения, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами."Любой пересмотр потолка цен на европейском уровне требует единогласного решения Совета ЕС", - сказал европейский представитель. Он пояснил, что изменение потолка цен потребует внесения соответствующих поправок в санкционный режим Европейского союза.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221203/neft-1836104310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, брюссель, австралия, евросоюз