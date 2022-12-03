Источник: пересмотр потолка цен на нефть требует единогласного решения в ЕС
Любой пересмотр потолка цен на российскую нефть в ЕС потребует единогласного решения
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Любой пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть на уровне ЕС потребует принятия единогласного решения, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
"Любой пересмотр потолка цен на европейском уровне требует единогласного решения Совета ЕС", - сказал европейский представитель. Он пояснил, что изменение потолка цен потребует внесения соответствующих поправок в санкционный режим Европейского союза.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.