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Участники соглашения о потолке цен на нефть утвердили стандарты контроля - РИА Новости, 03.12.2022
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Участники соглашения о потолке цен на нефть утвердили стандарты контроля
Участники соглашения о потолке цен на нефть утвердили стандарты контроля - РИА Новости, 03.12.2022
Участники соглашения о потолке цен на нефть утвердили стандарты контроля
Участники соглашения о введении потолка цен на российскую нефть договорились о единых стандартах контроля за выполнением этого решения, сообщил журналистам в... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T19:48
2022-12-03T19:48
экономика
владимир путин
александр новак
россия
брюссель
австралия
евросоюз
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Участники соглашения о введении потолка цен на российскую нефть договорились о единых стандартах контроля за выполнением этого решения, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами."Мы договорились о перечне таких услуг, к примеру, транспортных. Речь идет о торговле, брокерских, финансовых услугах и транспортировке", - сказал источник.По словам источника, разработаны единые требования к документам покупателей российской нефти, транспортным компаниям, которые должны будут доказать, что соблюдают требования о потоке цен на российскую нефть. "К примеру, для транспортировщика может понадобиться заверенный клиентом документ о том, что потолок цен соблюден, или соответствующая статья контракта", - пояснил источник в ЕС.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221203/potolok-1836130819.html
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экономика, владимир путин, александр новак, россия, брюссель, австралия, евросоюз, цены на нефть, в мире
Экономика, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Брюссель, Австралия, Евросоюз, Цены на нефть, В мире
19:48 03.12.2022
 
Участники соглашения о потолке цен на нефть утвердили стандарты контроля

Участники соглашения о потолке цен на нефть договорились о единых стандартах контроля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Участники соглашения о введении потолка цен на российскую нефть договорились о единых стандартах контроля за выполнением этого решения, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 19:12Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В ЕС пояснили, почему потолок цен на нефть установлен на уровне 60 долларов
"Мы договорились о перечне таких услуг, к примеру, транспортных. Речь идет о торговле, брокерских, финансовых услугах и транспортировке", - сказал источник.
По словам источника, разработаны единые требования к документам покупателей российской нефти, транспортным компаниям, которые должны будут доказать, что соблюдают требования о потоке цен на российскую нефть. "К примеру, для транспортировщика может понадобиться заверенный клиентом документ о том, что потолок цен соблюден, или соответствующая статья контракта", - пояснил источник в ЕС.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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Россия не будет принимать потолок цен на нефть, заявили в Кремле
 
ЭкономикаВладимир ПутинАлександр НовакРоссияБрюссельАвстралияЕвросоюзЦены на нефтьВ мире
 
 
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