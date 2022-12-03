https://ria.ru/20221203/neft-1836129430.html

Источник: страны ЕС будут ответственны за соблюдение потолка цен на нефть

Источник: страны ЕС будут ответственны за соблюдение потолка цен на нефть - РИА Новости, 03.12.2022

Источник: страны ЕС будут ответственны за соблюдение потолка цен на нефть

Страны ЕС будут на национальном уровне нести ответственность за выполнение решения по потолку цен на российскую нефть и отчитываться перед Еврокомиссией,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T19:02

2022-12-03T19:02

2022-12-03T19:02

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Страны ЕС будут на национальном уровне нести ответственность за выполнение решения по потолку цен на российскую нефть и отчитываться перед Еврокомиссией, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами."За реализацию потолка цен в Евросоюзе будут отвечать государства-члены. Вводится также обязательство информировать по этому вопросу Европейскую комиссию", - сообщил источник.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221203/neft-1836104310.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, россия, евросоюз