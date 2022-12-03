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Россия не будет принимать потолок цен на нефть, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.12.2022
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Россия не будет принимать потолок цен на нефть, заявили в Кремле
Россия не будет принимать потолок цен на нефть, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.12.2022
Россия не будет принимать потолок цен на нефть, заявили в Кремле
Россия не примет потолка цен на свою нефть и проводит "быстрый анализ" дальнейших действий на рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:15
2022-12-03T16:34
россия
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россия не примет потолка цен на свою нефть и проводит "быстрый анализ" дальнейших действий на рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы принимать этот потолок не будем. А каким образом будет организована работа? После анализа, который будет быстро произведен, мы, соответственно, сообщим", — сказал он.По словам замглавы президентской администрации, к введению ограничений "проведена определенная подготовка".Накануне страны ЕС, а следом за ними — "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.
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россия, экономика, дмитрий песков
Россия, Экономика, Дмитрий Песков
16:15 03.12.2022 (обновлено: 16:34 03.12.2022)
 
Россия не будет принимать потолок цен на нефть, заявили в Кремле

Песков: Россия не будет принимать потолок цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россия не примет потолка цен на свою нефть и проводит "быстрый анализ" дальнейших действий на рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы принимать этот потолок не будем. А каким образом будет организована работа? После анализа, который будет быстро произведен, мы, соответственно, сообщим", — сказал он.
По словам замглавы президентской администрации, к введению ограничений "проведена определенная подготовка".
Накануне страны ЕС, а следом за ними — "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.
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