16:15 03.12.2022 (обновлено: 16:34 03.12.2022)
Россия не будет принимать потолок цен на нефть, заявили в Кремле
Песков: Россия не будет принимать потолок цен на нефть
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россия не примет потолка цен на свою нефть и проводит "быстрый анализ" дальнейших действий на рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы принимать этот потолок не будем. А каким образом будет организована работа? После анализа, который будет быстро произведен, мы, соответственно, сообщим", — сказал он.
По словам замглавы президентской администрации, к введению ограничений "проведена определенная подготовка".
Накануне страны ЕС, а следом за ними — "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.