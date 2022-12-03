https://ria.ru/20221203/neft-1836074786.html
ЕС сам себе устраивает кризис, вводя потолок цен на нефть, заявил Слуцкий
ЕС сам себе устраивает кризис, вводя потолок цен на нефть, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.12.2022
ЕС сам себе устраивает кризис, вводя потолок цен на нефть, заявил Слуцкий
Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя установление странами G7 предельной стоимости на российскую нефть, заявил РИА... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T11:49
2022-12-03T11:49
2022-12-03T11:49
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евросоюз
g7
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя установление странами G7 предельной стоимости на российскую нефть, заявил РИА Новости, что страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис.Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель."Страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис и обогащают США. Думаю, последствия такой политики очень скоро бумерангом больно ударят по властям западных стран", - сказал он.По словам парламентария, Россия не будет продавать нефть по таким ценам."Для нас важна наша экономическая целесообразность, а не искусственные внешние "ограничители"… Вслед за ЕС, G7 выстрелила себе в ногу. Представители руководства России не раз говорили, что при принятии такого решения нефть поставляться не будет", - добавил он.
https://ria.ru/20221203/neft-1836073187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, австралия, сша, евросоюз, g7
Экономика, Россия, Австралия, США, Евросоюз, G7
ЕС сам себе устраивает кризис, вводя потолок цен на нефть, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий о потолке цены на нефть: ЕС сам себе устраивает энергокризис