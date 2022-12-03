https://ria.ru/20221203/neft-1836074786.html

ЕС сам себе устраивает кризис, вводя потолок цен на нефть, заявил Слуцкий

ЕС сам себе устраивает кризис, вводя потолок цен на нефть, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.12.2022

ЕС сам себе устраивает кризис, вводя потолок цен на нефть, заявил Слуцкий

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя установление странами G7 предельной стоимости на российскую нефть, заявил РИА... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T11:49

2022-12-03T11:49

2022-12-03T11:49

экономика

россия

австралия

сша

евросоюз

g7

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя установление странами G7 предельной стоимости на российскую нефть, заявил РИА Новости, что страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис.Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель."Страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис и обогащают США. Думаю, последствия такой политики очень скоро бумерангом больно ударят по властям западных стран", - сказал он.По словам парламентария, Россия не будет продавать нефть по таким ценам."Для нас важна наша экономическая целесообразность, а не искусственные внешние "ограничители"… Вслед за ЕС, G7 выстрелила себе в ногу. Представители руководства России не раз говорили, что при принятии такого решения нефть поставляться не будет", - добавил он.

https://ria.ru/20221203/neft-1836073187.html

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австралия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, австралия, сша, евросоюз, g7