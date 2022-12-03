Рейтинг@Mail.ru
ЕС сам себе устраивает кризис, вводя потолок цен на нефть, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/neft-1836074786.html
ЕС сам себе устраивает кризис, вводя потолок цен на нефть, заявил Слуцкий
ЕС сам себе устраивает кризис, вводя потолок цен на нефть, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.12.2022
ЕС сам себе устраивает кризис, вводя потолок цен на нефть, заявил Слуцкий
Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя установление странами G7 предельной стоимости на российскую нефть, заявил РИА... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T11:49
2022-12-03T11:49
экономика
россия
австралия
сша
евросоюз
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568297_0:187:2964:1854_1920x0_80_0_0_636c11afffe70928450f55d38aac21e4.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя установление странами G7 предельной стоимости на российскую нефть, заявил РИА Новости, что страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис.Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель."Страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис и обогащают США. Думаю, последствия такой политики очень скоро бумерангом больно ударят по властям западных стран", - сказал он.По словам парламентария, Россия не будет продавать нефть по таким ценам."Для нас важна наша экономическая целесообразность, а не искусственные внешние "ограничители"… Вслед за ЕС, G7 выстрелила себе в ногу. Представители руководства России не раз говорили, что при принятии такого решения нефть поставляться не будет", - добавил он.
https://ria.ru/20221203/neft-1836073187.html
россия
австралия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568297_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e74e87de5fa86462a57a514736f7f368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, австралия, сша, евросоюз, g7
Экономика, Россия, Австралия, США, Евросоюз, G7
11:49 03.12.2022
 
ЕС сам себе устраивает кризис, вводя потолок цен на нефть, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий о потолке цены на нефть: ЕС сам себе устраивает энергокризис

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя установление странами G7 предельной стоимости на российскую нефть, заявил РИА Новости, что страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис.
Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель.
"Страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис и обогащают США. Думаю, последствия такой политики очень скоро бумерангом больно ударят по властям западных стран", - сказал он.
По словам парламентария, Россия не будет продавать нефть по таким ценам.
"Для нас важна наша экономическая целесообразность, а не искусственные внешние "ограничители"… Вслед за ЕС, G7 выстрелила себе в ногу. Представители руководства России не раз говорили, что при принятии такого решения нефть поставляться не будет", - добавил он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 11:32
В офисе Зеленского предложили снизить потолок цен на нефть до 30 долларов
 
ЭкономикаРоссияАвстралияСШАЕвросоюзG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала