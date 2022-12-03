https://ria.ru/20221203/neft-1836074171.html

В США назвали опасное последствие поспешного введения потолка цен на нефть

В США назвали опасное последствие поспешного введения потолка цен на нефть - РИА Новости, 03.12.2022

В США назвали опасное последствие поспешного введения потолка цен на нефть

Из-за введения потолка цен на нефть мировая торговля топливом может пойти со сбоями, хотя США всеми силами стараются успокоить рынки, сообщило агентство... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T11:44

2022-12-03T11:44

2022-12-03T16:17

экономика

цены на нефть

владимир путин

александр новак

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сша

g7

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Из-за введения потолка цен на нефть мировая торговля топливом может пойти со сбоями, хотя США всеми силами стараются успокоить рынки, сообщило агентство Bloomberg.По информации журналистов, чиновники администрации Байдена пытаются заверить участников нефтяного рынка в том, что недавно согласованный потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов не приведет к перебоям в поставках и волатильности цен после того, как он вступит в силу в понедельник. Однако эксперты опасаются тенденции к "чрезмерному соблюдению" ограничений, что может ударить по ценообразованию."Одной из серьезных потенциальных проблем будет чрезмерное соблюдение требований, когда посредники решат, что риск слишком велик, и не примут участие", — пояснил Адам Смит, партнер Gibson, Dunn and Crutcher и бывший советник в Управлении казначейства.Из-за скорой активации ограничений стран "Большой семерки" многие игроки на время могут прекратить какие-либо действия, чтобы проанализировать все риски и понять, какие их решения могут обернуться санкциями со стороны стран Запада.Накануне страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель. Политика потолка цен на нефть из России вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты". При этом страны "Большой семерки" подтвердили, что решение по потолку цен на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года.Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак указывал, что Россия не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты и Москва будет сотрудничать с теми, кто готов работать на условиях рынка.

https://ria.ru/20221203/neft-1836073187.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, москва, россия, сша, g7, санкции в отношении россии