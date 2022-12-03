https://ria.ru/20221203/neft-1836073187.html
В офисе Зеленского предложили снизить потолок цен на нефть до 30 долларов
В офисе Зеленского предложили снизить потолок цен на нефть до 30 долларов - РИА Новости, 03.12.2022
В офисе Зеленского предложили снизить потолок цен на нефть до 30 долларов
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что введенный потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель нужно снизить в два раза, что, по его РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T11:32
2022-12-03T11:32
2022-12-03T11:32
экономика
владимир зеленский
андрей ермак
украина
австралия
россия
g7
евросоюз
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что введенный потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель нужно снизить в два раза, что, по его мнению, должно привести к тяжелым экономическим последствиям для России.Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель."G7 и Австралия вслед за ЕС ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из России, на уровне 60 долларов за баррель. Все то, что предлагала группа Макфола - Ермака, хотя снизить нужно бы до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику (России – ред.)", - написал Ермак в своем Telegram-канале.Украина предлагает ввести ограничения на российскую нефть на уровне 30-40 долларов за баррель, в таком случае предложенные санационные ограничения будут ощутимы для экономики РФ, заявил 26 ноября Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20221203/neft-1836067537.html
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РИА Новости
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экономика, владимир зеленский, андрей ермак, украина, австралия, россия, g7, евросоюз
Экономика, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Украина, Австралия, Россия, G7, Евросоюз
В офисе Зеленского предложили снизить потолок цен на нефть до 30 долларов
Глава офиса Зеленского предложил снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов