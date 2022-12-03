https://ria.ru/20221203/neft-1836040309.html
G7 достигла консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть
G7 достигла консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть - РИА Новости, 03.12.2022
G7 достигла консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть
Страны G7 и Австралия согласовали предельную стоимость для нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в заявлении коалиции. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T01:37
2022-12-03T01:37
2022-12-03T10:12
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ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Страны G7 и Австралия согласовали предельную стоимость для нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в заявлении коалиции.Там отмечается, что решение по потолку цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты", а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года."Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно", — указано в заявлении G7 и Австралии.Санкции допускают корректировку потолка "по мере необходимости". Инициаторы буду смотреть на эффектность соблюдения политики, степень ее согласованности на международном уровне, динамику развития рынка и потенциальное воздействие на стран-участниц коалиции и их международных партнеров.G7 и Австралия также указали, что планируют не использовать в дальнейшем российские нефтепродукты.Страны "Большой семерки" также призвали не входящие в коалицию государства, импортирующие российскую нефть, присоединиться к эмбарго По их мнению, "это отвечает экономическим интересам" этих стран. Сейчас среди крупнейших покупателей — Индия, Китай и Турция, которые в коалицию не входят. Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221202/potolok-1835997187.html
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цены на нефть, g7, австралия, сша, россия, в мире
Цены на нефть, G7, Австралия, США, Россия, В мире
01:37 03.12.2022 (обновлено: 10:12 03.12.2022)
G7 достигла консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть
G7 и Австралия достигли консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть
ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Страны G7 и Австралия согласовали предельную стоимость для нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в заявлении коалиции.
"Страны "Большой семерки" и Австралия, будучи действующими членами Коалиции по ограничению цен, 2 декабря 2022 года достигли консенсуса по максимальной цене в 60 долларов США за баррель нефти российского происхождения в соответствии с единогласным решением стран — членов Европейского союза", — следует из пресс-релиза.
Там отмечается, что решение по потолку цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты", а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.
"Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно", — указано в заявлении G7 и Австралии.
Санкции допускают корректировку потолка "по мере необходимости". Инициаторы буду смотреть на эффектность соблюдения политики, степень ее согласованности на международном уровне, динамику развития рынка и потенциальное воздействие на стран-участниц коалиции и их международных партнеров.
G7 и Австралия также указали, что планируют не использовать в дальнейшем российские нефтепродукты.
"Мы подтверждаем свое намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на наших внутренних рынках. Это обязательство остается неизменным после введения политики ценового предела. Вместо этого политика ценового предела нацелена на то, чтобы позволить нашим поставщикам услуг поддерживать поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов в другие страны, что обеспечит стабильные поставки энергоресурсов при ограничении доходов России", — следует из заявления.
Страны "Большой семерки" также призвали не входящие в коалицию государства, импортирующие российскую нефть, присоединиться к эмбарго По их мнению, "это отвечает экономическим интересам" этих стран. Сейчас среди крупнейших покупателей — Индия, Китай и Турция, которые в коалицию не входят.
Президент Владимир Путин
, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.
Вице-премьер Александр Новак
, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.