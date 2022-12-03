https://ria.ru/20221203/neft-1836040309.html

G7 достигла консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть

G7 достигла консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть - РИА Новости, 03.12.2022

G7 достигла консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть

Страны G7 и Австралия согласовали предельную стоимость для нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в заявлении коалиции. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T01:37

2022-12-03T01:37

2022-12-03T10:12

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ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Страны G7 и Австралия согласовали предельную стоимость для нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в заявлении коалиции.Там отмечается, что решение по потолку цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты", а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года."Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно", — указано в заявлении G7 и Австралии.Санкции допускают корректировку потолка "по мере необходимости". Инициаторы буду смотреть на эффектность соблюдения политики, степень ее согласованности на международном уровне, динамику развития рынка и потенциальное воздействие на стран-участниц коалиции и их международных партнеров.G7 и Австралия также указали, что планируют не использовать в дальнейшем российские нефтепродукты.Страны "Большой семерки" также призвали не входящие в коалицию государства, импортирующие российскую нефть, присоединиться к эмбарго По их мнению, "это отвечает экономическим интересам" этих стран. Сейчас среди крупнейших покупателей — Индия, Китай и Турция, которые в коалицию не входят. Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221202/potolok-1835997187.html

https://ria.ru/20221203/minfin-1836043479.html

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