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Чернышенко рассказал о программе жилищных сертификатов для молодых ученых - РИА Новости, 03.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221203/nauka-1836085875.html
Чернышенко рассказал о программе жилищных сертификатов для молодых ученых
Чернышенко рассказал о программе жилищных сертификатов для молодых ученых - РИА Новости, 03.12.2022
Чернышенко рассказал о программе жилищных сертификатов для молодых ученых
Объем средств, выделяемых на программу жилищных сертификатов для молодых ученых, в нынешнем году вырос почти в 4 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:36
2022-12-03T14:13
наука
дмитрий чернышенко
владимир путин
сочи
россия
наука
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СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Объем средств, выделяемых на программу жилищных сертификатов для молодых ученых, в нынешнем году вырос почти в 4 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Для успешной работы ученого ему надо создать комфортную среду, отметил Чернышенко в субботу в интервью медиа-студии II конгресса молодых ученых в Сочи."Именно поэтому в этом году в 3,7 раза увеличился объем средств, который идет на жилищные сертификаты", - сказал Чернышенко. Благодаря этому молодым ученым не надо будет думать о жилищных проблемах, пояснил он.Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.
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дмитрий чернышенко, владимир путин, сочи, россия, наука
Наука, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Сочи, Россия, Наука
13:36 03.12.2022 (обновлено: 14:13 03.12.2022)
 
Чернышенко рассказал о программе жилищных сертификатов для молодых ученых

Чернышенко: объем средств по жилищным сертификатам молодым ученым вырос в четыре раза

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Объем средств, выделяемых на программу жилищных сертификатов для молодых ученых, в нынешнем году вырос почти в 4 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Для успешной работы ученого ему надо создать комфортную среду, отметил Чернышенко в субботу в интервью медиа-студии II конгресса молодых ученых в Сочи.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 13:12Наука
В России собрали "оркестр" для развития науки, заявил Чернышенко
"Именно поэтому в этом году в 3,7 раза увеличился объем средств, который идет на жилищные сертификаты", - сказал Чернышенко. Благодаря этому молодым ученым не надо будет думать о жилищных проблемах, пояснил он.
Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 12:49Наука
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