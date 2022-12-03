https://ria.ru/20221203/nauka-1836085875.html

Чернышенко рассказал о программе жилищных сертификатов для молодых ученых

Чернышенко рассказал о программе жилищных сертификатов для молодых ученых - РИА Новости, 03.12.2022

Чернышенко рассказал о программе жилищных сертификатов для молодых ученых

Объем средств, выделяемых на программу жилищных сертификатов для молодых ученых, в нынешнем году вырос почти в 4 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:36

2022-12-03T13:36

2022-12-03T14:13

наука

дмитрий чернышенко

владимир путин

сочи

россия

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814798085_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_dbd802f1bceea68fd4d7e81e0d3fe1ed.jpg

СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Объем средств, выделяемых на программу жилищных сертификатов для молодых ученых, в нынешнем году вырос почти в 4 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Для успешной работы ученого ему надо создать комфортную среду, отметил Чернышенко в субботу в интервью медиа-студии II конгресса молодых ученых в Сочи."Именно поэтому в этом году в 3,7 раза увеличился объем средств, который идет на жилищные сертификаты", - сказал Чернышенко. Благодаря этому молодым ученым не надо будет думать о жилищных проблемах, пояснил он.Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20221203/nauka-1836083045.html

https://ria.ru/20221203/nauka-1836080612.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий чернышенко, владимир путин, сочи, россия, наука