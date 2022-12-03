https://ria.ru/20221203/nauka-1836085875.html
Чернышенко рассказал о программе жилищных сертификатов для молодых ученых
Чернышенко рассказал о программе жилищных сертификатов для молодых ученых - РИА Новости, 03.12.2022
Чернышенко рассказал о программе жилищных сертификатов для молодых ученых
Объем средств, выделяемых на программу жилищных сертификатов для молодых ученых, в нынешнем году вырос почти в 4 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:36
2022-12-03T13:36
2022-12-03T14:13
наука
дмитрий чернышенко
владимир путин
сочи
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наука
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СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Объем средств, выделяемых на программу жилищных сертификатов для молодых ученых, в нынешнем году вырос почти в 4 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Для успешной работы ученого ему надо создать комфортную среду, отметил Чернышенко в субботу в интервью медиа-студии II конгресса молодых ученых в Сочи."Именно поэтому в этом году в 3,7 раза увеличился объем средств, который идет на жилищные сертификаты", - сказал Чернышенко. Благодаря этому молодым ученым не надо будет думать о жилищных проблемах, пояснил он.Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20221203/nauka-1836083045.html
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РИА Новости
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дмитрий чернышенко, владимир путин, сочи, россия, наука
Наука, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Сочи, Россия, Наука
13:36 03.12.2022 (обновлено: 14:13 03.12.2022)
Чернышенко рассказал о программе жилищных сертификатов для молодых ученых
Чернышенко: объем средств по жилищным сертификатам молодым ученым вырос в четыре раза