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В России собрали "оркестр" для развития науки, заявил Чернышенко - РИА Новости, 03.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221203/nauka-1836083045.html
В России собрали "оркестр" для развития науки, заявил Чернышенко
В России собрали "оркестр" для развития науки, заявил Чернышенко - РИА Новости, 03.12.2022
В России собрали "оркестр" для развития науки, заявил Чернышенко
Поддержка государством сферы исследований и разработок в России позволила уже сформировать своего рода "оркестр" из различных научно-образовательных инициатив,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:12
2022-12-03T14:06
наука
дмитрий чернышенко
владимир путин
сочи
россия
наука
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СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Поддержка государством сферы исследований и разработок в России позволила уже сформировать своего рода "оркестр" из различных научно-образовательных инициатив, позволяющий эффективно создавать новые технологии и продукты, необходимые для развития страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Развитие науки - это общая работа разных структур, отметил Чернышенко в субботу в интервью студии общества "Знание" в рамках II конгресса молодых ученых в Сочи."Мне больше нравится слово "оркестровка"... Очень многое зависит от дирижера, очень многое зависит и от композитора, который должен партитуру сдать в оркестр. Используя эти аналогии, можно сказать, что партитура (для научно-технологического сектора) написана в стратегии национальной безопасности, в стратегии нашей науки, оркестр собран", - сказал вице-премьер.По словам Чернышенко, государственная программа научно-технологического развития объединила "беспрецедентный" объем средств для того, чтобы их невозможно было использовать не по назначению.Все это должно дать ту синергию, благодаря которой будут совместно развиваться образование, наука и высокотехнологичное предпринимательство.Вопросы государственной поддержки сферы исследований и разработок в России стали одной из основных тем, обсуждавшихся на конгрессе.Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20221203/nauka-1836080612.html
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дмитрий чернышенко, владимир путин, сочи, россия, наука
Наука, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Сочи, Россия, Наука
13:12 03.12.2022 (обновлено: 14:06 03.12.2022)
 
В России собрали "оркестр" для развития науки, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко рассказал о поддержке сферы исследований и разработок

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Поддержка государством сферы исследований и разработок в России позволила уже сформировать своего рода "оркестр" из различных научно-образовательных инициатив, позволяющий эффективно создавать новые технологии и продукты, необходимые для развития страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Развитие науки - это общая работа разных структур, отметил Чернышенко в субботу в интервью студии общества "Знание" в рамках II конгресса молодых ученых в Сочи.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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"Мне больше нравится слово "оркестровка"... Очень многое зависит от дирижера, очень многое зависит и от композитора, который должен партитуру сдать в оркестр. Используя эти аналогии, можно сказать, что партитура (для научно-технологического сектора) написана в стратегии национальной безопасности, в стратегии нашей науки, оркестр собран", - сказал вице-премьер.
По словам Чернышенко, государственная программа научно-технологического развития объединила "беспрецедентный" объем средств для того, чтобы их невозможно было использовать не по назначению.
Все это должно дать ту синергию, благодаря которой будут совместно развиваться образование, наука и высокотехнологичное предпринимательство.
Вопросы государственной поддержки сферы исследований и разработок в России стали одной из основных тем, обсуждавшихся на конгрессе.
Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
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