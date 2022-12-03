https://ria.ru/20221203/nauka-1836083045.html

В России собрали "оркестр" для развития науки, заявил Чернышенко

В России собрали "оркестр" для развития науки, заявил Чернышенко - РИА Новости, 03.12.2022

В России собрали "оркестр" для развития науки, заявил Чернышенко

Поддержка государством сферы исследований и разработок в России позволила уже сформировать своего рода "оркестр" из различных научно-образовательных инициатив,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:12

2022-12-03T13:12

2022-12-03T14:06

наука

дмитрий чернышенко

владимир путин

сочи

россия

наука

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СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Поддержка государством сферы исследований и разработок в России позволила уже сформировать своего рода "оркестр" из различных научно-образовательных инициатив, позволяющий эффективно создавать новые технологии и продукты, необходимые для развития страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Развитие науки - это общая работа разных структур, отметил Чернышенко в субботу в интервью студии общества "Знание" в рамках II конгресса молодых ученых в Сочи."Мне больше нравится слово "оркестровка"... Очень многое зависит от дирижера, очень многое зависит и от композитора, который должен партитуру сдать в оркестр. Используя эти аналогии, можно сказать, что партитура (для научно-технологического сектора) написана в стратегии национальной безопасности, в стратегии нашей науки, оркестр собран", - сказал вице-премьер.По словам Чернышенко, государственная программа научно-технологического развития объединила "беспрецедентный" объем средств для того, чтобы их невозможно было использовать не по назначению.Все это должно дать ту синергию, благодаря которой будут совместно развиваться образование, наука и высокотехнологичное предпринимательство.Вопросы государственной поддержки сферы исследований и разработок в России стали одной из основных тем, обсуждавшихся на конгрессе.Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20221203/nauka-1836080612.html

https://ria.ru/20221201/nauka-1835641554.html

сочи

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий чернышенко, владимир путин, сочи, россия, наука