https://ria.ru/20221203/nauka-1836080612.html

Российская наука сориентирована на помощь военным, заявил Чернышенко

Российская наука сориентирована на помощь военным, заявил Чернышенко - РИА Новости, 03.12.2022

Российская наука сориентирована на помощь военным, заявил Чернышенко

Российская наука сейчас сориентирована на поддержку отечественных военных для успешного завершения специальной военной операции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T12:49

2022-12-03T12:49

2022-12-03T14:10

наука

дмитрий чернышенко

владимир путин

сочи

россия

наука

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СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Российская наука сейчас сориентирована на поддержку отечественных военных для успешного завершения специальной военной операции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Наука сейчас сориентирована на достижение технологического суверенитета и на поддержку наших ребят, министерства обороны и силовых ведомств для успешного завершения специальной военной операции" , - сказал Чернышенко в интервью медиа-студии II конгресса молодых ученых в Сочи.Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.

https://radiosputnik.ria.ru/20221201/putin-1835666860.html

сочи

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий чернышенко, владимир путин, сочи, россия, наука