https://ria.ru/20221203/nauka-1836080612.html
Российская наука сориентирована на помощь военным, заявил Чернышенко
Российская наука сориентирована на помощь военным, заявил Чернышенко - РИА Новости, 03.12.2022
Российская наука сориентирована на помощь военным, заявил Чернышенко
Российская наука сейчас сориентирована на поддержку отечественных военных для успешного завершения специальной военной операции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T12:49
2022-12-03T12:49
2022-12-03T14:10
наука
дмитрий чернышенко
владимир путин
сочи
россия
наука
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СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Российская наука сейчас сориентирована на поддержку отечественных военных для успешного завершения специальной военной операции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Наука сейчас сориентирована на достижение технологического суверенитета и на поддержку наших ребят, министерства обороны и силовых ведомств для успешного завершения специальной военной операции" , - сказал Чернышенко в интервью медиа-студии II конгресса молодых ученых в Сочи.Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.
https://radiosputnik.ria.ru/20221201/putin-1835666860.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, владимир путин, сочи, россия, наука
Наука, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Сочи, Россия, Наука
12:49 03.12.2022 (обновлено: 14:10 03.12.2022)
Российская наука сориентирована на помощь военным, заявил Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко: наука сориентирована на достижение технологического суверенитета