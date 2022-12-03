https://ria.ru/20221203/naraschivanie-1836050558.html

"Военная мысль": Россия примет меры, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО

"Военная мысль": Россия примет меры, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО - РИА Новости, 03.12.2022

"Военная мысль": Россия примет меры, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО

Принятие Финляндии и Швеции в НАТО потребует от России нарастить войска на северном направлении, а также заранее распланировать ракетные удары высокоточным... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T06:14

2022-12-03T06:14

2022-12-03T09:49

финляндия

швеция

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749377005_0:34:3119:1788_1920x0_80_0_0_abef89203cf0d147f7e45c1df6461ef7.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Принятие Финляндии и Швеции в НАТО потребует от России нарастить войска на северном направлении, а также заранее распланировать ракетные удары высокоточным оружием по их территории, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Минобороны."С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции", — отмечается в публикации.Как указывает издание, хотя планируемое вступление Финляндии и Швеции в блок НАТО представляет собой всего лишь юридическое оформление давно сложившихся отношений, его в настоящее время необходимо рассматривать как наиболее актуальный вызов Российской Федерации.Это обусловлено тем, поясняют авторы, что протяженность госграницы России с сопредельными государствами — членами НАТО увеличится более чем на тысячу километров, а на территории этих стран, по аналогии с Норвегией, могут быть размещены на временной или постоянной основе формирования Объединенных вооруженных сил НАТО, а также развернута система заблаговременного складирования вооружения и военной техники."Кроме того, возможное размещение в Финляндии оперативно-тактических ракетных комплексов создаст угрозу нанесения поражения объектам оборонно-промышленного комплекса в Архангельской области и транспортной инфраструктуре в регионе в целом", — отмечается в публикации.Страны НАТО подписали протокол о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля этого года. Документы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу ратифицировали уже 28 стран из 30, кроме Турции и Венгрии. Для вхождения новых членов в альянс согласие всех стран-участниц обязательно.

https://ria.ru/20221130/arktika-1835357734.html

https://ria.ru/20221103/situatsiya-1829143054.html

финляндия

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, швеция, россия, нато