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"Военная мысль": Россия примет меры, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО - РИА Новости, 03.12.2022
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"Военная мысль": Россия примет меры, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО
"Военная мысль": Россия примет меры, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО - РИА Новости, 03.12.2022
"Военная мысль": Россия примет меры, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО
Принятие Финляндии и Швеции в НАТО потребует от России нарастить войска на северном направлении, а также заранее распланировать ракетные удары высокоточным... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T06:14
2022-12-03T09:49
финляндия
швеция
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Принятие Финляндии и Швеции в НАТО потребует от России нарастить войска на северном направлении, а также заранее распланировать ракетные удары высокоточным оружием по их территории, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Минобороны."С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции", — отмечается в публикации.Как указывает издание, хотя планируемое вступление Финляндии и Швеции в блок НАТО представляет собой всего лишь юридическое оформление давно сложившихся отношений, его в настоящее время необходимо рассматривать как наиболее актуальный вызов Российской Федерации.Это обусловлено тем, поясняют авторы, что протяженность госграницы России с сопредельными государствами — членами НАТО увеличится более чем на тысячу километров, а на территории этих стран, по аналогии с Норвегией, могут быть размещены на временной или постоянной основе формирования Объединенных вооруженных сил НАТО, а также развернута система заблаговременного складирования вооружения и военной техники."Кроме того, возможное размещение в Финляндии оперативно-тактических ракетных комплексов создаст угрозу нанесения поражения объектам оборонно-промышленного комплекса в Архангельской области и транспортной инфраструктуре в регионе в целом", — отмечается в публикации.Страны НАТО подписали протокол о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля этого года. Документы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу ратифицировали уже 28 стран из 30, кроме Турции и Венгрии. Для вхождения новых членов в альянс согласие всех стран-участниц обязательно.
https://ria.ru/20221130/arktika-1835357734.html
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финляндия, швеция, россия, нато
Финляндия, Швеция, Россия, НАТО
06:14 03.12.2022 (обновлено: 09:49 03.12.2022)
 
"Военная мысль": Россия примет меры, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО

"Военная мысль": Россия нарастит войска на северном направлении в случае расширения НАТО

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Принятие Финляндии и Швеции в НАТО потребует от России нарастить войска на северном направлении, а также заранее распланировать ракетные удары высокоточным оружием по их территории, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Минобороны.
"С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции", — отмечается в публикации.
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Как указывает издание, хотя планируемое вступление Финляндии и Швеции в блок НАТО представляет собой всего лишь юридическое оформление давно сложившихся отношений, его в настоящее время необходимо рассматривать как наиболее актуальный вызов Российской Федерации.
Это обусловлено тем, поясняют авторы, что протяженность госграницы России с сопредельными государствами — членами НАТО увеличится более чем на тысячу километров, а на территории этих стран, по аналогии с Норвегией, могут быть размещены на временной или постоянной основе формирования Объединенных вооруженных сил НАТО, а также развернута система заблаговременного складирования вооружения и военной техники.
"Кроме того, возможное размещение в Финляндии оперативно-тактических ракетных комплексов создаст угрозу нанесения поражения объектам оборонно-промышленного комплекса в Архангельской области и транспортной инфраструктуре в регионе в целом", — отмечается в публикации.
Страны НАТО подписали протокол о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля этого года. Документы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу ратифицировали уже 28 стран из 30, кроме Турции и Венгрии. Для вхождения новых членов в альянс согласие всех стран-участниц обязательно.
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