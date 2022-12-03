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В Москве зафиксировали осадки в виде алмазной пыли - РИА Новости, 03.12.2022
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В Москве зафиксировали осадки в виде алмазной пыли
В Москве зафиксировали осадки в виде алмазной пыли - РИА Новости, 03.12.2022
В Москве зафиксировали осадки в виде алмазной пыли
Осадки в виде алмазной пыли зафиксировали в субботу в Москве, под утро температура воздуха в столице снизилась до минус 13,5 градуса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T09:42
2022-12-03T11:28
общество
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Осадки в виде алмазной пыли зафиксировали в субботу в Москве, под утро температура воздуха в столице снизилась до минус 13,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Москвичи пережили самую холодную ночь наступившей зимы — под утро воздух в городе остыл до минус 13,5 градуса. Сегодня, в 06:00, на базовой столичной станции ВДНХ метеонаблюдатель зафиксировал редкое для Москвы атмосферное явление — ледяные иглы (алмазная пыль), которые еще называют осадками ясного неба", — рассказал Тишковец.Ледяные иглы — это твердые осадки в виде парящих в воздухе мельчайших кристаллов льда, которые образуются в морозную погоду. Такие зимние осадки более характерны для континентальных районов Сибири и Дальнего Востока. В ночное время алмазная пыль нередко образует светящиеся столбы, идущие от фонарей к небу.
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общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
09:42 03.12.2022 (обновлено: 11:28 03.12.2022)
 
В Москве зафиксировали осадки в виде алмазной пыли

Синоптик Тишковец: в Москве зафиксировали осадки в виде алмазной пыли

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид центра Москвы
Вид центра Москвы - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Осадки в виде алмазной пыли зафиксировали в субботу в Москве, под утро температура воздуха в столице снизилась до минус 13,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Москвичи пережили самую холодную ночь наступившей зимы — под утро воздух в городе остыл до минус 13,5 градуса. Сегодня, в 06:00, на базовой столичной станции ВДНХ метеонаблюдатель зафиксировал редкое для Москвы атмосферное явление — ледяные иглы (алмазная пыль), которые еще называют осадками ясного неба", — рассказал Тишковец.
Ледяные иглы — это твердые осадки в виде парящих в воздухе мельчайших кристаллов льда, которые образуются в морозную погоду. Такие зимние осадки более характерны для континентальных районов Сибири и Дальнего Востока. В ночное время алмазная пыль нередко образует светящиеся столбы, идущие от фонарей к небу.
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