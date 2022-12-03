https://ria.ru/20221203/moskva-1836063933.html

В Москве зафиксировали осадки в виде алмазной пыли

В Москве зафиксировали осадки в виде алмазной пыли - РИА Новости, 03.12.2022

В Москве зафиксировали осадки в виде алмазной пыли

Осадки в виде алмазной пыли зафиксировали в субботу в Москве, под утро температура воздуха в столице снизилась до минус 13,5 градуса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T09:42

2022-12-03T09:42

2022-12-03T11:28

общество

евгений тишковец

москва

погода

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Осадки в виде алмазной пыли зафиксировали в субботу в Москве, под утро температура воздуха в столице снизилась до минус 13,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Москвичи пережили самую холодную ночь наступившей зимы — под утро воздух в городе остыл до минус 13,5 градуса. Сегодня, в 06:00, на базовой столичной станции ВДНХ метеонаблюдатель зафиксировал редкое для Москвы атмосферное явление — ледяные иглы (алмазная пыль), которые еще называют осадками ясного неба", — рассказал Тишковец.Ледяные иглы — это твердые осадки в виде парящих в воздухе мельчайших кристаллов льда, которые образуются в морозную погоду. Такие зимние осадки более характерны для континентальных районов Сибири и Дальнего Востока. В ночное время алмазная пыль нередко образует светящиеся столбы, идущие от фонарей к небу.

https://ria.ru/20221124/otdykh-1834093856.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва, погода