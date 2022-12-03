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Голосование за новое название движения детей и молодежи продлили - РИА Новости, 03.12.2022
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Голосование за новое название движения детей и молодежи продлили
Голосование за новое название движения детей и молодежи продлили - РИА Новости, 03.12.2022
Голосование за новое название движения детей и молодежи продлили
Голосование за название для Российского движения детей и молодежи продлили на неделю - до 10 декабря, сообщили в пресс-службе движения. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:08
2022-12-03T15:08
общество
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Голосование за название для Российского движения детей и молодежи продлили на неделю - до 10 декабря, сообщили в пресс-службе движения."Российское движение детей и молодежи решило продлить народное голосование за новое название... Голосование идет настолько активно, что организаторы решили продлить его еще на неделю. До 10 декабря каждый, кто еще сомневается или не определился с выбором, может отдать свой голос за понравившийся вариант", — следует из пресс-релиза.Ранее сообщалось, что движение запустило голосование за название движения с помощью чат-бота в ВКонтакте. Сам чат-бот предлагает на выбор следующие названия : "Российское движение детей и молодежи", "Пионеры", "Движение им. Гагарина", "Новое поколение", "Юность", "Патриоты", "Будущее России", "Движение школьников и молодежи", "Юная Россия" и "Большая перемена".
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общество, россия
Общество, Россия
15:08 03.12.2022
 
Голосование за новое название движения детей и молодежи продлили

Голосование за новое название Российского движения детей и молодежи продлили до 10 декабря

© Fotolia / peshkovaВыбор
Выбор - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Fotolia / peshkova
Выбор . Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Голосование за название для Российского движения детей и молодежи продлили на неделю - до 10 декабря, сообщили в пресс-службе движения.
"Российское движение детей и молодежи решило продлить народное голосование за новое название... Голосование идет настолько активно, что организаторы решили продлить его еще на неделю. До 10 декабря каждый, кто еще сомневается или не определился с выбором, может отдать свой голос за понравившийся вариант", — следует из пресс-релиза.
Ранее сообщалось, что движение запустило голосование за название движения с помощью чат-бота в ВКонтакте. Сам чат-бот предлагает на выбор следующие названия : "Российское движение детей и молодежи", "Пионеры", "Движение им. Гагарина", "Новое поколение", "Юность", "Патриоты", "Будущее России", "Движение школьников и молодежи", "Юная Россия" и "Большая перемена".
Молодой человек с компьютером - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 17:48
Российское движение детей и молодежи предложило выбрать новое название
 
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