https://ria.ru/20221203/molodezh-1836095647.html

Голосование за новое название движения детей и молодежи продлили

Голосование за новое название движения детей и молодежи продлили - РИА Новости, 03.12.2022

Голосование за новое название движения детей и молодежи продлили

Голосование за название для Российского движения детей и молодежи продлили на неделю - до 10 декабря, сообщили в пресс-службе движения. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:08

2022-12-03T15:08

2022-12-03T15:08

общество

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Голосование за название для Российского движения детей и молодежи продлили на неделю - до 10 декабря, сообщили в пресс-службе движения."Российское движение детей и молодежи решило продлить народное голосование за новое название... Голосование идет настолько активно, что организаторы решили продлить его еще на неделю. До 10 декабря каждый, кто еще сомневается или не определился с выбором, может отдать свой голос за понравившийся вариант", — следует из пресс-релиза.Ранее сообщалось, что движение запустило голосование за название движения с помощью чат-бота в ВКонтакте. Сам чат-бот предлагает на выбор следующие названия : "Российское движение детей и молодежи", "Пионеры", "Движение им. Гагарина", "Новое поколение", "Юность", "Патриоты", "Будущее России", "Движение школьников и молодежи", "Юная Россия" и "Большая перемена".

https://ria.ru/20221118/molodezh-1832579348.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия