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На МКАДе грузовик повис на отбойнике - РИА Новости, 03.12.2022
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На МКАДе грузовик повис на отбойнике
На МКАДе грузовик повис на отбойнике - РИА Новости, 03.12.2022
На МКАДе грузовик повис на отбойнике
Грузовик наехал на препятствие в районе 103 километра на МКАДе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:06
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происшествия
авто
россия
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Грузовик наехал на препятствие в районе 103 километра на МКАДе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."В районе 103 километра на МКАДе грузовик наехал на препятствие. Предварительно, пострадавших нет", – добавили в ведомстве.Судя по фото и видео, распространившимся по Telegram-каналам, грузовик с оранжевой цистерной наехал на отбойник. По данным сервиса "Яндекс.Навигатор", в районе произошедшего ДТП сохраняется затруднительное движение авто.
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
13:06 03.12.2022 (обновлено: 14:20 03.12.2022)
 
На МКАДе грузовик повис на отбойнике

Грузовик наехал на препятствие в районе 103 километра на МКАДе

© фото очевидцаНа месте ДТП на внутренней стороне 103 километра МКАД
На месте ДТП на внутренней стороне 103 километра МКАД
© фото очевидца
На месте ДТП на внутренней стороне 103 километра МКАД
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Грузовик наехал на препятствие в районе 103 километра на МКАДе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В районе 103 километра на МКАДе грузовик наехал на препятствие. Предварительно, пострадавших нет", – добавили в ведомстве.
Судя по фото и видео, распространившимся по Telegram-каналам, грузовик с оранжевой цистерной наехал на отбойник. По данным сервиса "Яндекс.Навигатор", в районе произошедшего ДТП сохраняется затруднительное движение авто.
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