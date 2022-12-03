https://ria.ru/20221203/mkad-1836082729.html
На МКАДе грузовик повис на отбойнике
На МКАДе грузовик повис на отбойнике - РИА Новости, 03.12.2022
На МКАДе грузовик повис на отбойнике
Грузовик наехал на препятствие в районе 103 километра на МКАДе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:06
2022-12-03T13:06
2022-12-03T14:20
происшествия
авто
россия
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Грузовик наехал на препятствие в районе 103 километра на МКАДе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."В районе 103 километра на МКАДе грузовик наехал на препятствие. Предварительно, пострадавших нет", – добавили в ведомстве.Судя по фото и видео, распространившимся по Telegram-каналам, грузовик с оранжевой цистерной наехал на отбойник. По данным сервиса "Яндекс.Навигатор", в районе произошедшего ДТП сохраняется затруднительное движение авто.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
13:06 03.12.2022 (обновлено: 14:20 03.12.2022)
На МКАДе грузовик повис на отбойнике
Грузовик наехал на препятствие в районе 103 километра на МКАДе
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Грузовик наехал на препятствие в районе 103 километра на МКАДе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В районе 103 километра на МКАДе грузовик наехал на препятствие. Предварительно, пострадавших нет", – добавили в ведомстве.
Судя по фото и видео, распространившимся по Telegram-каналам, грузовик с оранжевой цистерной наехал на отбойник. По данным сервиса "Яндекс.Навигатор", в районе произошедшего ДТП сохраняется затруднительное движение авто.