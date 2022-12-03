https://ria.ru/20221203/mkad-1836082729.html

На МКАДе грузовик повис на отбойнике

На МКАДе грузовик повис на отбойнике - РИА Новости, 03.12.2022

На МКАДе грузовик повис на отбойнике

Грузовик наехал на препятствие в районе 103 километра на МКАДе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:06

2022-12-03T13:06

2022-12-03T14:20

происшествия

авто

россия

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Грузовик наехал на препятствие в районе 103 километра на МКАДе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."В районе 103 километра на МКАДе грузовик наехал на препятствие. Предварительно, пострадавших нет", – добавили в ведомстве.Судя по фото и видео, распространившимся по Telegram-каналам, грузовик с оранжевой цистерной наехал на отбойник. По данным сервиса "Яндекс.Навигатор", в районе произошедшего ДТП сохраняется затруднительное движение авто.

https://ria.ru/20221129/mkad-1835050921.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, россия