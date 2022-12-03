https://ria.ru/20221203/minfin-1836043479.html
Минфин США заявил, что Россия может продавать нефть по лимиту цен через G7
Минфин США заявил, что Россия может продавать нефть по лимиту цен через G7 - РИА Новости, 03.12.2022
Минфин США заявил, что Россия может продавать нефть по лимиту цен через G7
Россия может продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7, оставаясь на мировом рынке, или действовать через проводников вне G7,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T02:11
2022-12-03T02:11
2022-12-03T02:30
цены на нефть
россия
g7
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Россия может продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7, оставаясь на мировом рынке, или действовать через проводников вне G7, ограничив объем своих продаж, говорится в опубликованном сообщении минфина США."Россия может продавать на уровне или ниже ценового лимита и сохранять поток своей нефти на глобальные рынки по более низким ценам для импортеров с преимуществами первоклассных сервисов G7. Или Россия может положиться на поставщиков услуг за вне G7, масштаб которых ограничен, более дорог и менее надежен", - говорится в документе.Отмечается, что с учетом предложенной "альтернативы", "в экономических интересах" РФ сохранить объем продаж в прежнем объеме.
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цены на нефть, россия, g7, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, в мире
Цены на нефть, Россия, G7, Министерство финансов США, Санкции в отношении России, В мире
02:11 03.12.2022 (обновлено: 02:30 03.12.2022)
Минфин США заявил, что Россия может продавать нефть по лимиту цен через G7
Минфин США: Россия может продавать нефть по лимиту цен через G7 или сократить объем продаж