https://ria.ru/20221203/minfin-1836043479.html

Минфин США заявил, что Россия может продавать нефть по лимиту цен через G7

Минфин США заявил, что Россия может продавать нефть по лимиту цен через G7 - РИА Новости, 03.12.2022

Минфин США заявил, что Россия может продавать нефть по лимиту цен через G7

Россия может продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7, оставаясь на мировом рынке, или действовать через проводников вне G7,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T02:11

2022-12-03T02:11

2022-12-03T02:30

цены на нефть

россия

g7

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Россия может продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7, оставаясь на мировом рынке, или действовать через проводников вне G7, ограничив объем своих продаж, говорится в опубликованном сообщении минфина США."Россия может продавать на уровне или ниже ценового лимита и сохранять поток своей нефти на глобальные рынки по более низким ценам для импортеров с преимуществами первоклассных сервисов G7. Или Россия может положиться на поставщиков услуг за вне G7, масштаб которых ограничен, более дорог и менее надежен", - говорится в документе.Отмечается, что с учетом предложенной "альтернативы", "в экономических интересах" РФ сохранить объем продаж в прежнем объеме.

https://ria.ru/20221203/korrektirovka-1836043333.html

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цены на нефть, россия, g7, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, в мире