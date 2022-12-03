https://ria.ru/20221203/mi-8-1836091018.html

Российские истребители сбили украинский Ми-8 у Селидово в ДНР

Российские истребители сбили украинский Ми-8 у Селидово в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022

Российские истребители сбили украинский Ми-8 у Селидово в ДНР

Истребители ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Селидово в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T14:21

2022-12-03T14:21

2022-12-03T14:34

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Селидово в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сообщили в Минобороны."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 178 вертолетов, 2609 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6970 танков и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7450 единиц специальной военной автомобильной техники", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика