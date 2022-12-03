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Российские истребители сбили украинский Ми-8 у Селидово в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/mi-8-1836091018.html
Российские истребители сбили украинский Ми-8 у Селидово в ДНР
Российские истребители сбили украинский Ми-8 у Селидово в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022
Российские истребители сбили украинский Ми-8 у Селидово в ДНР
Истребители ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Селидово в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:21
2022-12-03T14:34
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Селидово в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сообщили в Минобороны."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 178 вертолетов, 2609 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6970 танков и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7450 единиц специальной военной автомобильной техники", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
14:21 03.12.2022 (обновлено: 14:34 03.12.2022)
 
Российские истребители сбили украинский Ми-8 у Селидово в ДНР

Минобороны: российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 у Селидово в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Селидово в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сообщили в Минобороны.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 178 вертолетов, 2609 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6970 танков и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7450 единиц специальной военной автомобильной техники", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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