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В Москве закроют участок оранжевой линии метро до 7 декабря - РИА Новости, 03.12.2022
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В Москве закроют участок оранжевой линии метро до 7 декабря
В Москве закроют участок оранжевой линии метро до 7 декабря - РИА Новости, 03.12.2022
В Москве закроют участок оранжевой линии метро до 7 декабря
Участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии московского метро повторно закрывается до 7 декабря, это необходимо для... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T00:29
2022-12-03T10:08
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии московского метро повторно закрывается до 7 декабря, это необходимо для прокладки второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии, сообщили в столичном департаменте транспорта.Станции "Октябрьская" и "Новые Черемушки" станут временно конечными, между ними не будет движения. Вдоль закрытого участка запустят 130 компенсационных автобусов особо большого класса. Они будут ходить с 5:30 до 2:00 с остановками: "Шаболовская" (на Ленинском проспекте), "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная". Помимо этого, проезд на трамваях № 14 и 26 будет бесплатным. Также для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.Уже изменилась схема движения в центральной и юго-западной части Москвы. Так, появились шесть километров временной выделенной полосы по проспекту 60-летия Октября и улице Профсоюзной до станции "Новые Черемушки". Временно закрыты парковки на 16 участках, расположенных на улице Профсоюзной, проспекте 60-летия Октября, дублере Ленинского проспекта, улице Академика Пилюгина.Ограничено движение на шести соседних участках Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы. Движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области осуществляется по двум из четырех полос. Ездить по временным и постоянной выделенной полосе на Ленинском проспекте может только городской транспорт.Для навигации водителей специалисты ЦОДД установят на маршруте 415 временных дорожных знаков, сделают почти семь километров дорожных разделителей полос. Для пассажиров появится 169 навигационных стендов и 215 квадратных метров деревянных настилов, чтобы было удобнее заходить в транспорт и выходить. Помимо этого, пассажирам будут раздавать чай, печенье и шоколад. Получить угощения можно в шатрах на конечных станциях маршрутов КМ.
https://radiosputnik.ria.ru/20221202/metro-1835864537.html
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москва, центр организации дорожного движения (цодд)
Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
00:29 03.12.2022 (обновлено: 10:08 03.12.2022)
 
В Москве закроют участок оранжевой линии метро до 7 декабря

Участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закроется до 7 декабря

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро в Москве
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии московского метро повторно закрывается до 7 декабря, это необходимо для прокладки второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Станции "Октябрьская" и "Новые Черемушки" станут временно конечными, между ними не будет движения. Вдоль закрытого участка запустят 130 компенсационных автобусов особо большого класса. Они будут ходить с 5:30 до 2:00 с остановками: "Шаболовская" (на Ленинском проспекте), "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная". Помимо этого, проезд на трамваях № 14 и 26 будет бесплатным. Также для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.
Буква М у входа на станцию московского метро - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 13:44В России
Чай и шоколад получат пассажиры у закрытого участка метро в Москве
Уже изменилась схема движения в центральной и юго-западной части Москвы. Так, появились шесть километров временной выделенной полосы по проспекту 60-летия Октября и улице Профсоюзной до станции "Новые Черемушки". Временно закрыты парковки на 16 участках, расположенных на улице Профсоюзной, проспекте 60-летия Октября, дублере Ленинского проспекта, улице Академика Пилюгина.
Ограничено движение на шести соседних участках Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы. Движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области осуществляется по двум из четырех полос. Ездить по временным и постоянной выделенной полосе на Ленинском проспекте может только городской транспорт.
Для навигации водителей специалисты ЦОДД установят на маршруте 415 временных дорожных знаков, сделают почти семь километров дорожных разделителей полос. Для пассажиров появится 169 навигационных стендов и 215 квадратных метров деревянных настилов, чтобы было удобнее заходить в транспорт и выходить. Помимо этого, пассажирам будут раздавать чай, печенье и шоколад. Получить угощения можно в шатрах на конечных станциях маршрутов КМ.
Рабочие на строительстве станции метро Терехово Московского метрополитена на западном участке Большой кольцевой линии - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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МоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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