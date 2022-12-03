https://ria.ru/20221203/makron-1836156219.html
Макрон призвал французов не паниковать из-за перебоев в энергоснабжении
Макрон призвал французов не паниковать из-за перебоев в энергоснабжении - РИА Новости, 03.12.2022
Макрон призвал французов не паниковать из-за перебоев в энергоснабжении
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии в стране на фоне кризиса. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T23:55
2022-12-03T23:55
2022-12-03T23:55
в мире
эммануэль макрон
элизабет борн
франция
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ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии в стране на фоне кризиса.По его словам, если французы будут прилагать усилия и придерживаться плана "энергетической трезвости", мрачного сценария удастся избежать."Мы переживем зиму", - заверил французский президент.Премьер-министр Франции Элизабет Борн в четверг призвала сограждан еще больше снизить энергопотребление во избежание отключений электричества.Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий.Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%.
https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836115484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, элизабет борн, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, Франция
Макрон призвал французов не паниковать из-за перебоев в энергоснабжении
Макрон призвал французов не поддаваться панике в связи с отключениями электроэнергии
ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии в стране на фоне кризиса.
"Я вижу много беспокойства по этому поводу, но не поддавайтесь панике! Правительство, это его обязанность, прорабатывает сценарии выхода из любой ситуации", - сказал Макрон в интервью газете Parisien, отвечая на вопрос об опасениях в связи с возможными перебоями в подаче электроэнергии.
По его словам, если французы будут прилагать усилия и придерживаться плана "энергетической трезвости", мрачного сценария удастся избежать.
"Мы переживем зиму", - заверил французский президент.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
в четверг призвала сограждан еще больше снизить энергопотребление во избежание отключений электричества.
Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий.
Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%.