https://ria.ru/20221203/makron-1836151676.html

Макрон поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным

Макрон поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным - РИА Новости, 03.12.2022

Макрон поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переговорит с Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T22:47

2022-12-03T22:47

2022-12-03T22:50

владимир путин

владимир зеленский

эммануэль макрон

россия

франция

украина

магатэ

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792154191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c511c1097ee94e39621da89f23575006.jpg

ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переговорит с Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.Ранее президент Франции сообщил, что намерен провести разговор с Путиным и обсудить ситуацию в гражданской атомной энергетике на Украине.Как заявил в субботу РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пока точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет.

https://ria.ru/20221203/frantsiya-1835965508.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия, франция, украина, магатэ, ситуация в днр и лнр