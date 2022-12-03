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Макрон поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным - РИА Новости, 03.12.2022
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Макрон поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным
Макрон поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным - РИА Новости, 03.12.2022
Макрон поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переговорит с Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T22:47
2022-12-03T22:50
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ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переговорит с Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.Ранее президент Франции сообщил, что намерен провести разговор с Путиным и обсудить ситуацию в гражданской атомной энергетике на Украине.Как заявил в субботу РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пока точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет.
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владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия, франция, украина, магатэ, ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Украина, МАГАТЭ, Ситуация в ДНР и ЛНР
22:47 03.12.2022 (обновлено: 22:50 03.12.2022)
 
Макрон поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным

Макрон сообщил, что переговорит с Зеленским перед беседой с Путиным

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переговорит с Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.
"Я ждал возможности подробно обсудить все с президентом Байденом (перед разговором с Путиным - ред.). Также я ждал беседы и с гендиректором МАГАТЭ, с которым я вновь поговорю в это воскресенье… И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским", - сказал Макрон в интервью газете Parisien, отвечая на вопрос, когда состоится его беседа с президентом России.
Ранее президент Франции сообщил, что намерен провести разговор с Путиным и обсудить ситуацию в гражданской атомной энергетике на Украине.
Как заявил в субботу РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пока точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет.
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественного ужина на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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Владимир ПутинВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронРоссияФранцияУкраинаМАГАТЭСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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