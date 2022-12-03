https://ria.ru/20221203/makron-1836151676.html
Макрон поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным
Макрон поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным - РИА Новости, 03.12.2022
Макрон поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переговорит с Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T22:47
2022-12-03T22:47
2022-12-03T22:50
владимир путин
владимир зеленский
эммануэль макрон
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магатэ
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ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переговорит с Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.Ранее президент Франции сообщил, что намерен провести разговор с Путиным и обсудить ситуацию в гражданской атомной энергетике на Украине.Как заявил в субботу РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пока точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет.
https://ria.ru/20221203/frantsiya-1835965508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия, франция, украина, магатэ, ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Украина, МАГАТЭ, Ситуация в ДНР и ЛНР
22:47 03.12.2022 (обновлено: 22:50 03.12.2022)
Макрон поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным
Макрон сообщил, что переговорит с Зеленским перед беседой с Путиным