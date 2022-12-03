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Макрон хочет обсудить с Путиным ситуацию с атомной энергетикой на Украине - РИА Новости, 03.12.2022
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Макрон хочет обсудить с Путиным ситуацию с атомной энергетикой на Украине
Макрон хочет обсудить с Путиным ситуацию с атомной энергетикой на Украине - РИА Новости, 03.12.2022
Макрон хочет обсудить с Путиным ситуацию с атомной энергетикой на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1 о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопросы гражданской атомной энергетики на Украине... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:25
2022-12-03T15:53
эммануэль макрон
владимир путин
франция
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ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1 о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопросы гражданской атомной энергетики на Украине после общения с гендиректором МАГАТЭ.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в графике у Владимира Путина пока нет телефонного разговора с французским коллегой.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. После обстрелов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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эммануэль макрон, владимир путин, франция, россия
Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Франция, Россия
15:25 03.12.2022 (обновлено: 15:53 03.12.2022)
 
Макрон хочет обсудить с Путиным ситуацию с атомной энергетикой на Украине

Глава Франции Макрон хочет обсудить с Путиным ситуацию с атомной энергетикой на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1 о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопросы гражданской атомной энергетики на Украине после общения с гендиректором МАГАТЭ.

"Я намерен переговорить с президентом Путиным после беседы с гендиректором МАГАТЭ и обсудить <...> ситуацию с гражданской атомной энергетикой (на Украине. — Прим. ред.)", — сказал Макрон.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в графике у Владимира Путина пока нет телефонного разговора с французским коллегой.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. После обстрелов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад опять заговорил о переговорах по Украине
 
Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссия
 
 
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