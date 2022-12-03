https://ria.ru/20221203/makron-1836097587.html

Макрон хочет обсудить с Путиным ситуацию с атомной энергетикой на Украине

Макрон хочет обсудить с Путиным ситуацию с атомной энергетикой на Украине - РИА Новости, 03.12.2022

Макрон хочет обсудить с Путиным ситуацию с атомной энергетикой на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1 о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопросы гражданской атомной энергетики на Украине... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:25

2022-12-03T15:25

2022-12-03T15:53

эммануэль макрон

владимир путин

франция

россия

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ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1 о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопросы гражданской атомной энергетики на Украине после общения с гендиректором МАГАТЭ.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в графике у Владимира Путина пока нет телефонного разговора с французским коллегой.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. После обстрелов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

франция

россия

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Влада Копылова

эммануэль макрон, владимир путин, франция, россия