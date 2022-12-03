https://ria.ru/20221203/lyashko-1836141138.html

Киевский политик сделал боевое фото на юбилей и опозорился

Киевский политик сделал боевое фото на юбилей и опозорился - РИА Новости, 03.12.2022

Киевский политик сделал боевое фото на юбилей и опозорился

Украинцы в Twitter раскритиковали фотографию бывшего депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко в военной форме и с автоматом в руках,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T20:27

2022-12-03T20:27

2022-12-03T20:36

в мире

олег ляшко

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинцы в Twitter раскритиковали фотографию бывшего депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко в военной форме и с автоматом в руках, опубликованную в его официальном аккаунте.В комментарии к кадру политик указал, что сегодня ему исполняется пятьдесят лет."Ничем не гнушаются, лишь бы попиариться", — написал один из подписчиков."Такой пиар давно не работает, ты только смех вызываешь у людей", — добавили в ответ."Это не солдат, этот клоун-политик пытается создать видимость хоть какой-то деятельности", — объяснил украинец англоязычным пользователям."Я понимаю, что в Киеве не стреляют, но ты хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов сунул. На это даже лохи уже не ведутся", — заметил один из комментаторов.Ляшко известен неординарными выходками в Верховной раде, где был депутатом несколько созывов подряд. В частности, на одном из заседаний парламента в 2011 году он вышел на трибуну с мешочком земли и начал ее есть. Также политик не раз приводил коров к зданиям Рады и кабмина. В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

https://ria.ru/20221203/ukraina-1836123000.html

https://ria.ru/20221019/rossiya-1825140691.html

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, олег ляшко, верховная рада украины, украина