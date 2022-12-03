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Киевский политик сделал боевое фото на юбилей и опозорился - РИА Новости, 03.12.2022
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Киевский политик сделал боевое фото на юбилей и опозорился
Киевский политик сделал боевое фото на юбилей и опозорился - РИА Новости, 03.12.2022
Киевский политик сделал боевое фото на юбилей и опозорился
Украинцы в Twitter раскритиковали фотографию бывшего депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко в военной форме и с автоматом в руках,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T20:27
2022-12-03T20:36
в мире
олег ляшко
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинцы в Twitter раскритиковали фотографию бывшего депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко в военной форме и с автоматом в руках, опубликованную в его официальном аккаунте.В комментарии к кадру политик указал, что сегодня ему исполняется пятьдесят лет."Ничем не гнушаются, лишь бы попиариться", — написал один из подписчиков."Такой пиар давно не работает, ты только смех вызываешь у людей", — добавили в ответ."Это не солдат, этот клоун-политик пытается создать видимость хоть какой-то деятельности", — объяснил украинец англоязычным пользователям."Я понимаю, что в Киеве не стреляют, но ты хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов сунул. На это даже лохи уже не ведутся", — заметил один из комментаторов.Ляшко известен неординарными выходками в Верховной раде, где был депутатом несколько созывов подряд. В частности, на одном из заседаний парламента в 2011 году он вышел на трибуну с мешочком земли и начал ее есть. Также политик не раз приводил коров к зданиям Рады и кабмина. В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
https://ria.ru/20221203/ukraina-1836123000.html
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в мире, олег ляшко, верховная рада украины, украина
В мире, Олег Ляшко, Верховная Рада Украины, Украина
20:27 03.12.2022 (обновлено: 20:36 03.12.2022)
 
Киевский политик сделал боевое фото на юбилей и опозорился

Украинцы в Twitter осудили "боевое" фото украинского политика Ляшко с автоматом

Фотография из аккаунта Олега Ляшко в социальной сети
Фотография из аккаунта Олега Ляшко в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинцы в Twitter раскритиковали фотографию бывшего депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко в военной форме и с автоматом в руках, опубликованную в его официальном аккаунте.
В комментарии к кадру политик указал, что сегодня ему исполняется пятьдесят лет.
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"Ничем не гнушаются, лишь бы попиариться", — написал один из подписчиков.
"Такой пиар давно не работает, ты только смех вызываешь у людей", — добавили в ответ.
"Это не солдат, этот клоун-политик пытается создать видимость хоть какой-то деятельности", — объяснил украинец англоязычным пользователям.
"Только проснулся в 11 утра и сразу на фотосессию, не бережет себя совсем", — сыронизировали в Сети.
"Я понимаю, что в Киеве не стреляют, но ты хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов сунул. На это даже лохи уже не ведутся", — заметил один из комментаторов.
Ляшко известен неординарными выходками в Верховной раде, где был депутатом несколько созывов подряд. В частности, на одном из заседаний парламента в 2011 году он вышел на трибуну с мешочком земли и начал ее есть. Также политик не раз приводил коров к зданиям Рады и кабмина. В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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