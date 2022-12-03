20:27 03.12.2022 (обновлено: 20:36 03.12.2022)
Киевский политик сделал боевое фото на юбилей и опозорился
Украинцы в Twitter осудили "боевое" фото украинского политика Ляшко с автоматом
Фотография из аккаунта Олега Ляшко в социальной сети
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинцы в Twitter раскритиковали фотографию бывшего депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко в военной форме и с автоматом в руках, опубликованную в его официальном аккаунте.
В комментарии к кадру политик указал, что сегодня ему исполняется пятьдесят лет.
"Ничем не гнушаются, лишь бы попиариться", — написал один из подписчиков.
"Такой пиар давно не работает, ты только смех вызываешь у людей", — добавили в ответ.
"Это не солдат, этот клоун-политик пытается создать видимость хоть какой-то деятельности", — объяснил украинец англоязычным пользователям.
"Только проснулся в 11 утра и сразу на фотосессию, не бережет себя совсем", — сыронизировали в Сети.
"Я понимаю, что в Киеве не стреляют, но ты хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов сунул. На это даже лохи уже не ведутся", — заметил один из комментаторов.
Ляшко известен неординарными выходками в Верховной раде, где был депутатом несколько созывов подряд. В частности, на одном из заседаний парламента в 2011 году он вышел на трибуну с мешочком земли и начал ее есть. Также политик не раз приводил коров к зданиям Рады и кабмина. В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".