https://ria.ru/20221203/lnr-1836076627.html
СБУ сообщила пяти депутатам в ЛНР о подозрении в организации референдума
СБУ сообщила пяти депутатам в ЛНР о подозрении в организации референдума - РИА Новости, 03.12.2022
СБУ сообщила пяти депутатам в ЛНР о подозрении в организации референдума
В службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что объявили о подозрении пяти депутатам Народного Совета Луганской Народной республики в организации и проведении... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T12:13
2022-12-03T12:13
2022-12-03T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир поляков
василий небензя
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что объявили о подозрении пяти депутатам Народного Совета Луганской Народной республики в организации и проведении референдума о присоединении ЛНР к России.Как говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, по версии следствия, якобы среди фигурантов родственник "мэра Луганска, который находится под санкциями Украины". В списке обвиняемых указаны Павел Пилавов, Руслан Марданов, Владимир Поляков, Иван Санаев, Роман Лысенко. Сообщается, что установлены места их пребывания и ведомство проводит "комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины".В СБУ заявили, что всем фигурантам сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в коллаборационной деятельности.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
https://ria.ru/20221130/kherson-1835415507.html
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Поляков, Василий Небензя, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, ООН, Служба безопасности Украины
СБУ сообщила пяти депутатам в ЛНР о подозрении в организации референдума
СБУ сообщила пяти депутатам Народного совета ЛНР о подозрении в организации референдума