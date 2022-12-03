https://ria.ru/20221203/lnr-1836076627.html

СБУ сообщила пяти депутатам в ЛНР о подозрении в организации референдума

СБУ сообщила пяти депутатам в ЛНР о подозрении в организации референдума - РИА Новости, 03.12.2022

СБУ сообщила пяти депутатам в ЛНР о подозрении в организации референдума

В службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что объявили о подозрении пяти депутатам Народного Совета Луганской Народной республики в организации и проведении... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T12:13

2022-12-03T12:13

2022-12-03T12:13

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в мире

владимир поляков

василий небензя

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что объявили о подозрении пяти депутатам Народного Совета Луганской Народной республики в организации и проведении референдума о присоединении ЛНР к России.Как говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, по версии следствия, якобы среди фигурантов родственник "мэра Луганска, который находится под санкциями Украины". В списке обвиняемых указаны Павел Пилавов, Руслан Марданов, Владимир Поляков, Иван Санаев, Роман Лысенко. Сообщается, что установлены места их пребывания и ведомство проводит "комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины".В СБУ заявили, что всем фигурантам сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в коллаборационной деятельности.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.

https://ria.ru/20221130/kherson-1835415507.html

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

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Варвара Скокшина

в мире, владимир поляков, василий небензя, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, оон, служба безопасности украины