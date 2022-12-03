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Минкультуры Украины: о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ речи не идет - РИА Новости, 03.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221203/lavra-1836059891.html
Минкультуры Украины: о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ речи не идет
Минкультуры Украины: о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ речи не идет - РИА Новости, 03.12.2022
Минкультуры Украины: о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ речи не идет
Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко пояснил, что о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ) речи не идет, ее юридическое лицо... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T09:15
2022-12-03T11:03
религия
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко пояснил, что о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ) речи не идет, ее юридическое лицо давно зарегистрировано в одной из церквей лавры.В пятницу архиепископ раскольнической ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра якобы вошла в состав ПЦУ, и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов после этого заявил РИА Новости, что пока украинские власти не отменяли регистрацию объекта на Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата, но не исключил этого в будущем."Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес. Просто так совпало, поскольку регистрация происходила в течение определенного периода времени, и эта информация о регистрации в госреестре появилась сегодня", — приводит слова Ткаченко издание "Украинская правда".По его словам, процессы перерегистрации "не имеют никакого отношения к ситуации, которая сейчас происходит в Киево-Печерской Лавре". Министр отметил, что все здания лавры принадлежат государству. "На территории верхней лавры находится еще один монастырь, название которого было изменено и сегодня было зарегистрировано. Ничего с точки зрения передвижения монахов не меняется", — сказал Ткаченко.В последнее время на Украине усилилось давление со стороны властей на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Так, националисты и сторонники отколовшейся от УПЦ Православной церкви Украины (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на управляемых ими территориях.В ноябре СБУ также провела обыски на территории Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение УПЦ. В 2022 году ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ расценили действия украинской стороны как попытку захвата объектов.
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украина, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Киево-Печерская Лавра
09:15 03.12.2022 (обновлено: 11:03 03.12.2022)
 
Минкультуры Украины: о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ речи не идет

Глава Минкультуры Украины Ткаченко: речи о передаче Киево-Печерской Лавры ПЦУ не идет

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко пояснил, что о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ) речи не идет, ее юридическое лицо давно зарегистрировано в одной из церквей лавры.
В пятницу архиепископ раскольнической ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра якобы вошла в состав ПЦУ, и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов после этого заявил РИА Новости, что пока украинские власти не отменяли регистрацию объекта на Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата, но не исключил этого в будущем.
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"Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес. Просто так совпало, поскольку регистрация происходила в течение определенного периода времени, и эта информация о регистрации в госреестре появилась сегодня", — приводит слова Ткаченко издание "Украинская правда".
По его словам, процессы перерегистрации "не имеют никакого отношения к ситуации, которая сейчас происходит в Киево-Печерской Лавре". Министр отметил, что все здания лавры принадлежат государству.
"На территории верхней лавры находится еще один монастырь, название которого было изменено и сегодня было зарегистрировано. Ничего с точки зрения передвижения монахов не меняется", — сказал Ткаченко.
В последнее время на Украине усилилось давление со стороны властей на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Так, националисты и сторонники отколовшейся от УПЦ Православной церкви Украины (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на управляемых ими территориях.
В ноябре СБУ также провела обыски на территории Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение УПЦ. В 2022 году ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ расценили действия украинской стороны как попытку захвата объектов.
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