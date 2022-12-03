https://ria.ru/20221203/laboratoriya-1836117315.html

В Нижнем Новгороде открыли лабораторию тестирования услуг и сервисов

В Нижнем Новгороде открыли лабораторию тестирования услуг и сервисов - РИА Новости, 03.12.2022

В Нижнем Новгороде открыли лабораторию тестирования услуг и сервисов

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко открыл первую региональную лабораторию пользовательского тестирования услуг и сервисов в Нижнем Новгороде, передает... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T17:29

2022-12-03T17:29

2022-12-03T19:48

нижегородская область

дмитрий григоренко

глеб никитин

нижегородская область

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко открыл первую региональную лабораторию пользовательского тестирования услуг и сервисов в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.Лаборатория пользовательского тестирования позволяет внедрять принципы клиентоцентричности в деятельность органов государственной власти. В Нижнем Новгороде первая такая лаборатория открылась в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО)."Эти лаборатории являются составной частью большого федерального проекта "Государство для людей", смысл которого - перевернуть отношение к функциям, которые выполняет государство, и услугам, которое оно оказывает, через призму отношения людей к их качеству... Все хотят быстро, в два клика получить услугу. Именно для этого эти лаборатории и запускаются. И первая региональная лаборатория открыта в Нижегородской области", - сказал Григоренко.Тестирование предполагает нейрофизиологические замеры и наблюдение за пользователем услуг и сервисов в процессе выполнения какого-либо задания с помощью специализированного оборудования. Так, в процессе тестирования используется биобраслет и электроэнцефалограф отечественного производства. Они позволяют фиксировать реакции человека при использовании конкретного сервиса и анализировать активность как головного мозга, так и нервной системы."На все те услуги, которые государство оказывает, необходимо смотреть глазами людей. Смысл лаборатории заключается в том, что эти услуги оцениваются не только с эмоциональной, но и с технической точки зрения - фиксируются настроения, отношения, простота и удобство на техническом уровне с использованием соответствующего оборудования. Мы получаем возможность понять, насколько те или иные сервисы удовлетворяют запросы наших граждан", - подчеркнул вице-премьер.Полученные через такую обратную связь результаты позволяют корректировать качество оказываемых услуг, а также помогают учитывать выявленные ошибки и лучшие практики при разработке новых сервисов."Идеология проекта "Государство для людей" нам очень близка. Мы многое создаём для людей и хотим понять, а действительно ли это им удобно. Зачастую социология, опросы фокус-групп не дают объективной картины. Плюс это отношение нужно систематизировать. Это оборудование позволяет определить объективную эмоцию - раздражение, удовольствие счастье, усталость - от конкретного продукта", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Рекомендации по совершенствованию услуги, выработанные по результатам испытаний, будут направляться в соответствующий орган исполнительной власти. Если такие изменения окажутся невозможными в рамках действующей нормативной базы, специалисты лаборатории подготовят экспертные предложения по её корректировке.Самые первые лаборатории пользовательского тестирования – для физических лиц, а также для бизнеса и госслужащих - были открыты 28 декабря 2021 года на базе Аналитического центра при правительстве РФ. В них проходят испытания услуг органов власти, попавших в пилотный проект по внедрению принципов клиентоцентричности. Испытания позволяют оценить комфорт и эргономичность госуслуги на каждом этапе её получения.Работа проводится в рамках реализации инициативы "Клиентоцентричность", которая вошла в перечень 42 инициатив социально-экономического развития России до 2030 года, утверждённый правительством РФ в октябре 2021 года.

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https://ria.ru/20221124/sotrudnichestvo-1833912691.html

https://ria.ru/20221203/tramvai-1836068040.html

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Дарья Буймова

дмитрий григоренко, глеб никитин, нижегородская область, нижний новгород, россия