https://ria.ru/20221203/kramatorsk-1836119303.html
В подконтрольном Киеву Краматорске заявили о ракетном ударе по промзоне
В подконтрольном Киеву Краматорске заявили о ракетном ударе по промзоне - РИА Новости, 03.12.2022
В подконтрольном Киеву Краматорске заявили о ракетном ударе по промзоне
Ракетный удар был нанесен по промзоне подконтрольного Украине Краматорска в ДНР, заявил назначенный Киевом мэр города Александр Гончаренко. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:46
2022-12-03T17:46
2022-12-03T17:46
специальная военная операция на украине
краматорск
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_6010aa73902c89c4c52ffa60b9639d96.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ракетный удар был нанесен по промзоне подконтрольного Украине Краматорска в ДНР, заявил назначенный Киевом мэр города Александр Гончаренко."Четыре ракеты ударили по промышленной зоне Краматорска", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети.По предварительным данным, пострадавших нет, добавил чиновник, отметив, что масштаб разрушений уточняется.
https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html
краматорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_c62222260fafe2d86eebb3469b333daf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краматорск, днр
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, ДНР
В подконтрольном Киеву Краматорске заявили о ракетном ударе по промзоне
В подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР заявили о ракетном ударе по промзоне