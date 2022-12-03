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В подконтрольном Киеву Краматорске заявили о ракетном ударе по промзоне - РИА Новости, 03.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/kramatorsk-1836119303.html
В подконтрольном Киеву Краматорске заявили о ракетном ударе по промзоне
В подконтрольном Киеву Краматорске заявили о ракетном ударе по промзоне - РИА Новости, 03.12.2022
В подконтрольном Киеву Краматорске заявили о ракетном ударе по промзоне
Ракетный удар был нанесен по промзоне подконтрольного Украине Краматорска в ДНР, заявил назначенный Киевом мэр города Александр Гончаренко. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:46
2022-12-03T17:46
специальная военная операция на украине
краматорск
днр
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ракетный удар был нанесен по промзоне подконтрольного Украине Краматорска в ДНР, заявил назначенный Киевом мэр города Александр Гончаренко."Четыре ракеты ударили по промышленной зоне Краматорска", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети.По предварительным данным, пострадавших нет, добавил чиновник, отметив, что масштаб разрушений уточняется.
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краматорск
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краматорск, днр
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, ДНР
17:46 03.12.2022
 
В подконтрольном Киеву Краматорске заявили о ракетном ударе по промзоне

В подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР заявили о ракетном ударе по промзоне

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ракетный удар был нанесен по промзоне подконтрольного Украине Краматорска в ДНР, заявил назначенный Киевом мэр города Александр Гончаренко.
"Четыре ракеты ударили по промышленной зоне Краматорска", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавил чиновник, отметив, что масштаб разрушений уточняется.
Демобилизованные студенты вузов ДНР - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКраматорскДНР
 
 
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