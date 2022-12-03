https://ria.ru/20221203/kramatorsk-1836119303.html

В подконтрольном Киеву Краматорске заявили о ракетном ударе по промзоне

В подконтрольном Киеву Краматорске заявили о ракетном ударе по промзоне - РИА Новости, 03.12.2022

В подконтрольном Киеву Краматорске заявили о ракетном ударе по промзоне

Ракетный удар был нанесен по промзоне подконтрольного Украине Краматорска в ДНР, заявил назначенный Киевом мэр города Александр Гончаренко. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T17:46

2022-12-03T17:46

2022-12-03T17:46

специальная военная операция на украине

краматорск

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_6010aa73902c89c4c52ffa60b9639d96.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ракетный удар был нанесен по промзоне подконтрольного Украине Краматорска в ДНР, заявил назначенный Киевом мэр города Александр Гончаренко."Четыре ракеты ударили по промышленной зоне Краматорска", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети.По предварительным данным, пострадавших нет, добавил чиновник, отметив, что масштаб разрушений уточняется.

https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html

краматорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краматорск, днр