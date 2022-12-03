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Китайские космонавты провели ротацию экипажей станции "Тяньгун" - РИА Новости, 03.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221203/kosmos-1836056196.html
Китайские космонавты провели ротацию экипажей станции "Тяньгун"
Китайские космонавты провели ротацию экипажей станции "Тяньгун" - РИА Новости, 03.12.2022
Китайские космонавты провели ротацию экипажей станции "Тяньгун"
Китайские космонавты в пятницу провели первую в истории модульной космической станции "Тяньгун" ротацию экипажей на орбите, сообщает в субботу управление... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T08:26
2022-12-03T08:26
наука
космос - риа наука
китай
земля
внутренняя монголия
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ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Китайские космонавты в пятницу провели первую в истории модульной космической станции "Тяньгун" ротацию экипажей на орбите, сообщает в субботу управление программы пилотируемых полетов КНР.Экипажи космических пилотируемых кораблей "Шэньчжоу-14" и "Шэньчжоу-15" вечером 2 декабря по пекинскому времени провели официальную церемонию сдачи и приема дел, а также передачу "ключей" от станции.Экипаж "Шэньчжоу-14", в состав которого входит командир экипажа Чэнь Дун, первая женщина-космонавт Китая Лю Ян и совершающий свой первый полет в космос Цай Сюйчжэ, полностью выполнили поставленные перед ними задачи и после полугодовой миссии 4 декабря отправятся на Землю. В настоящее время на посадочной площадке "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия ведутся необходимые подготовительные работы для встречи возвращающихся космонавтов.На орбите до мая следующего года останется экипаж "Шэньчжоу-15", в состав которого входят командир экипажа Фэй Цзюньлун, для него полет стал вторым в карьере – в 2005 году он был командиром пилотируемого корабля "Шэньчжоу-6", а также Дэн Цинмин и Чжан Лу, для обоих нынешний полет стал первым в карьере.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
https://radiosputnik.ria.ru/20221103/kitay-1828941471.html
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космос - риа наука, китай, земля, внутренняя монголия
Наука, Космос - РИА Наука, Китай, Земля, Внутренняя Монголия
08:26 03.12.2022
 
Китайские космонавты провели ротацию экипажей станции "Тяньгун"

Китайские космонавты провели первую ротацию экипажей космической станции "Тяньгун"

CC BY-SA 4.0 / Shujianyang / Китайская космическая станция "Тяньгун"
Китайская космическая станция Тяньгун - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Shujianyang /
Китайская космическая станция "Тяньгун". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Китайские космонавты в пятницу провели первую в истории модульной космической станции "Тяньгун" ротацию экипажей на орбите, сообщает в субботу управление программы пилотируемых полетов КНР.
Экипажи космических пилотируемых кораблей "Шэньчжоу-14" и "Шэньчжоу-15" вечером 2 декабря по пекинскому времени провели официальную церемонию сдачи и приема дел, а также передачу "ключей" от станции.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 13:07В мире
Китай достроил орбитальную станцию "Тяньгун"
Экипаж "Шэньчжоу-14", в состав которого входит командир экипажа Чэнь Дун, первая женщина-космонавт Китая Лю Ян и совершающий свой первый полет в космос Цай Сюйчжэ, полностью выполнили поставленные перед ними задачи и после полугодовой миссии 4 декабря отправятся на Землю. В настоящее время на посадочной площадке "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия ведутся необходимые подготовительные работы для встречи возвращающихся космонавтов.
На орбите до мая следующего года останется экипаж "Шэньчжоу-15", в состав которого входят командир экипажа Фэй Цзюньлун, для него полет стал вторым в карьере – в 2005 году он был командиром пилотируемого корабля "Шэньчжоу-6", а также Дэн Цинмин и Чжан Лу, для обоих нынешний полет стал первым в карьере.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.
Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-5В с лабораторным модулем для китайской орбитальной станции с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, Китай - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 09:44
Китай запустил лабораторный модуль для космической станции "Тяньгун"
 
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