https://ria.ru/20221203/korrektirovka-1836043333.html

G7 и Австралия допустили корректировку предельной цены российской нефти

G7 и Австралия допустили корректировку предельной цены российской нефти - РИА Новости, 03.12.2022

G7 и Австралия допустили корректировку предельной цены российской нефти

Страны G7 и Австралия намерены внимательно следить за эффективностью политики "ценового предела" на нефть российского происхождения и допускают возможность... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T02:07

2022-12-03T02:07

2022-12-03T02:30

цены на нефть

австралия

g7

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Страны G7 и Австралия намерены внимательно следить за эффективностью политики "ценового предела" на нефть российского происхождения и допускают возможность корректировок предельной стоимости по мере необходимости, говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении коалиции."Мы обязуемся внимательно следить за эффективностью и влиянием политики ценового предела. Мы будем готовы пересмотреть и скорректировать максимальную стоимость по мере необходимости", - следует из заявления.В нем также говорится, что при рассмотрении возможности корректировок союзники намерены принимать во внимание "различные факторы", которые могут включать эффективность данной политики, степень ее соблюдения и согласования на международном уровне, динамику развития рынка, а также потенциальное воздействие данной политики на страны-участницы коалиции и других международных партнеров, в том числе государства со средним и низким уровнями дохода."Помимо этого, коалиция может изучить необходимость дальнейших действий для обеспечения эффективности политики ценового предела", - указали страны "Большой семерки" и Австралия.

https://ria.ru/20221203/neft-1836040309.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, австралия, g7, в мире