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G7 и Австралия допустили корректировку предельной цены российской нефти - РИА Новости, 03.12.2022
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G7 и Австралия допустили корректировку предельной цены российской нефти
G7 и Австралия допустили корректировку предельной цены российской нефти - РИА Новости, 03.12.2022
G7 и Австралия допустили корректировку предельной цены российской нефти
Страны G7 и Австралия намерены внимательно следить за эффективностью политики "ценового предела" на нефть российского происхождения и допускают возможность... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T02:07
2022-12-03T02:30
цены на нефть
австралия
g7
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Страны G7 и Австралия намерены внимательно следить за эффективностью политики "ценового предела" на нефть российского происхождения и допускают возможность корректировок предельной стоимости по мере необходимости, говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении коалиции."Мы обязуемся внимательно следить за эффективностью и влиянием политики ценового предела. Мы будем готовы пересмотреть и скорректировать максимальную стоимость по мере необходимости", - следует из заявления.В нем также говорится, что при рассмотрении возможности корректировок союзники намерены принимать во внимание "различные факторы", которые могут включать эффективность данной политики, степень ее соблюдения и согласования на международном уровне, динамику развития рынка, а также потенциальное воздействие данной политики на страны-участницы коалиции и других международных партнеров, в том числе государства со средним и низким уровнями дохода."Помимо этого, коалиция может изучить необходимость дальнейших действий для обеспечения эффективности политики ценового предела", - указали страны "Большой семерки" и Австралия.
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цены на нефть, австралия, g7, в мире
Цены на нефть, Австралия, G7, В мире
02:07 03.12.2022 (обновлено: 02:30 03.12.2022)
 
G7 и Австралия допустили корректировку предельной цены российской нефти

G7 и Австралия допускают возможность корректировок предельной стоимости российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Страны G7 и Австралия намерены внимательно следить за эффективностью политики "ценового предела" на нефть российского происхождения и допускают возможность корректировок предельной стоимости по мере необходимости, говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении коалиции.
"Мы обязуемся внимательно следить за эффективностью и влиянием политики ценового предела. Мы будем готовы пересмотреть и скорректировать максимальную стоимость по мере необходимости", - следует из заявления.
В нем также говорится, что при рассмотрении возможности корректировок союзники намерены принимать во внимание "различные факторы", которые могут включать эффективность данной политики, степень ее соблюдения и согласования на международном уровне, динамику развития рынка, а также потенциальное воздействие данной политики на страны-участницы коалиции и других международных партнеров, в том числе государства со средним и низким уровнями дохода.
"Помимо этого, коалиция может изучить необходимость дальнейших действий для обеспечения эффективности политики ценового предела", - указали страны "Большой семерки" и Австралия.
Нефтяной терминал в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
01:37
G7 достигла консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть
 
Цены на нефтьАвстралияG7В мире
 
 
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